Мистерията се задълбочава: Секретен самолет на ВВС на САЩ кацна в Зона 51 ВИДЕО

Зона 51 току-що стана малко по-загадъчна. Суперсекретният самолет Boeing 737-200 на американските военновъздушни сили, известен още като RAT55, беше забелязан да се извисява над базата в Грум Лейк в Невада, потвърждавайки дългогодишни слухове за връзки с класифицираната база.

От 42 километра разстояние от върха на връх Тикабу, планина в Невада, фотографът Майкъл Рокита, обсебен от самолети, засне размити кадри на RAT55, който се използва като радарна тестова площадка, изпълнявайки маневри за кацане на писта 32, според Daily Mail.

Мигове по-късно самолетът влезе в Хангар 18, докато огромните врати се разтвориха като сцена от научнофантастичен филм.

Разпознаваем по закръгления си нос и гърбав профил, RAT55 изследва стелт функцията на други самолети по време на полет - тайна задача, която може би е била в основата на дрона RQ-80.

Според Daily Mail, Рокита е потвърдил, че позивната на RAT 55 е „Saber 98“, неопровержима връзка, свързваща мистериозния самолет със секретния Хангар 18 на Зона 51.

Избягвайки прекъсванията на захранването на устройствата си и знойната пустинна жега с Nikon P1000 и специално изработен бинокъл-смартфон, той направи снимки на самолета за тестване на радари.

Носи се слухове, че самолетът оразмерява всичко - от B-2 до стелт прототипи като B-21 Raider.

RAT 55 почти никога не напуска Невада, но забелязването му да се движи към скандалния Хангар 18 само разпалва десетилетия слухове за извънземни и „черен бюджет“.

През април, The Post разказа за Джери Фрийман, културен изследовател, който случайно се е скитал в ограничен ъгъл на Зона 51 – и е оцелял, за да разкаже историята.

По време на мисия през 1996 г. да проследи изгубени дневници от Златната треска от 1849 г. близо до базата в Невада, Фрийман се промъкнал под прикритие през нощта – и вместо стари писания, може би се е натъкнал на извънземен космически кораб, казал той на изследователя на НЛО Джордж Кнап.

„Приличаше ми на сухо езерно дъно, нищо друго, но през нощта беше друга история“, разказал Фрийман на Кнап. „Можех ясно да видя какви са охранителните светлини по периметъра и можех да видя светлини, които се отваряха и затваряха близо до центъра на езерото."

Фрийман имаше само няколко минути да наблюдава – но усети как земята бучи под него, сигурен знак, че се тества нещо свръхсекретно.

В продължение на десетилетия Зона 51 беше забранена и неофициална - до 2013 г., когато федералните власти най-накрая признаха съществуването ѝ.

Близо 30 години след срещата на Фрийман с базата, конспиративните теории, свързващи я с извънземни, все още се разпространяват.