През цялата си история израелските военновъздушни сили (ВВС) са извършвали ударни мисии далеч от своите бази по крайбрежието на Средиземно море. През 1981 г. ВВС извършват удари по ядрената програма на Ирак като част от операция „Опера“. Тези удари отбелязват първата значителна операция „въздух-земя“ на F-16 Fighting Falcon – предшестваща всякакви подобни действия от страна на ВВС на САЩ, първия и най-голям оператор на F-16.

Този удар с голям обсег е последван четири години по-късно от операция „Дървен крак“ – бомбардировката срещу щаба на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) в Тунис. Осем самолета McDonnell Douglas F-15 Eagles, използвани до този момент предимно като изтребители за превъзходство във въздуха, са заредени с гориво по време на полет от израелски самолет-цистерна Boeing 707. Предизвикателството пред ВВС на Индия беше, че техните изтребители ще трябва да прелетят близо 2000 км (1250 мили) през Средиземно море.

ВВС на Индия ясно разбират, че може да се наложи да се справят с допълнителни заплахи, особено тези от Иран. Те са извършвали подобни удари в миналото и може да очакват да го правят и в бъдеще. Поддържането на елемент на изненада през 21-ви век остава от съществено значение.

Израел вече използва произведените в САЩ изтребители Lockheed Martin F-35 Lightning II, включително специфичния за ВВС вариант F-35I Adir. Въпросът е как да се гарантира, че многоцелевият изтребител от пето поколение може да измине разстоянието, разделящо Израел от регионалните му противници. Или самолетите трябва да носят допълнителни резервоари за гориво, които стърчат от фюзелажа и компрометират способностите им за стелт, или трябва да разчитат на зареждане с гориво във въздуха, което е логистично трудно и не винаги е налично.

Вестник Times of Israel съобщи тази седмица, че ВВС на Израел очевидно са решили тази загадка – модифицирайки своите изтребители F-35I с резервоари за гориво с удължен обхват, които въпреки това запазват стелт и ниската радарна сигнатура на самолета.

„Разработихме резервоари за гориво, които разширяват обхвата на самолета, без да правят компромис със стелт, и добавихме четири ракети на крилата“, обясни Йехиел Лайтер, посланик на Израел в Съединените щати, в интервю за ежедневника „Исраел Хайом“.

Смята се, че ВВС на Израел разработват резервоари за гориво, увеличаващи обхвата, от няколко години, което позволява на изтребителя от пето поколение да поразява отдалечени цели в Ислямската република, без да зарежда с гориво във въздуха, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Проблемът е, че външните резервоари за гориво биха увеличили радарната сигнатура на F-35I и биха намалили стелт. Едно от решенията е да се имат резервоари, които могат да бъдат изхвърлени преди навлизане във вражеското въздушно пространство, но това също ограничава гъвкавостта на самолета.

Лайтер не уточни как се поддържа стелтът, но танковете вероятно ще използват конформни инсталации, които са подравнени с външната геометрия на самолета, като по този начин ограничават видимата му сигнатура.

F-35I Adir (което означава „Могъщ“ на иврит) е известен със своите вътрешно разработени компютри за мисии,

специфичен за ВВС комплект за електронна война (EW) и други системи. Тези промени в базовия F-35 са имали за цел да гарантират, че Израел може да поддържа количествено предимство с изтребителя, като включва подобрения през годините и дори десетилетия напред.

Както обясни Army Recognition, F-35I служи и като „изпитателна платформа за националната индустрия, както и като фронтов изтребител“. Това позволява на самолета да включва нови системи, ако е необходимо.

„Следователно Adir се използва не само като многоцелеви боен самолет, но и като висококачествен сензор и C4ISR възел в рамките на по-широката интегрирана мрежа за противовъздушна и противоракетна отбрана на Израел“, добави Army Recognition.

Резервоарите за гориво с удължен обсег, които биха могли да намалят изискванията за презареждане, са сред потенциалните модификации, които се разглеждат за изтребителя. Това би могло да бъде „част от по-широка национална стратегия за персонализиране, която използва модулния дизайн на самолета, за да приведе в съответствие профила му на характеристики с нуждите на Израел за удари на далечни разстояния и възпиране“.

„Летателните часове, които нашите пилоти имат на F-35, са по-големи от тези на всички пилоти на другите чуждестранни държави, които са били партньори в разработването на самолета“, добави Лайтер. „Обратната връзка от нашите пилоти достига до Lockheed Martin. Когато посетих мястото преди няколко седмици, техният изпълнителен директор ми каза, че информацията и разработките на Израел струват много милиарди за моята компания.“

Интересът на Израел към програмата за реактивни самолети F-35 датира от началото на 2000-те години, когато ИАФ изрично се ангажира да замени остаряващия си флот от F-16 с поне 100 самолета F-35A. Еврейската държава подписа писмо за споразумение (LOA) за закупуване на усъвършенствания самолет през 2010 г. Тя стана първият чуждестранен оператор на съвместния ударен изтребител Lockheed Martin F-35 на 22 юни 2016 г., когато ИАФ получи първия си F-35A на церемония в съоръжението на аерокосмическата фирма във Форт Уърт, Тексас.

ИАФ обявиха флота си от F-35 за оперативно годен през декември 2017 г., отбелязвайки завършването на интензивни усилия за интеграция и обучение, проведени във военновъздушната база Неватим (AFB), Израел. Както беше отбелязано, моделите F-35I са като цяло еквивалентни на F-35A, но включват израелски технологии и оръжия, включително местен усъвършенстван комплект за електронна борба, разположен върху самолета. съществуваща авионика. Допълнителните промени включват специални, специално разработени за израелските ВВС дисплеи, монтирани на шлем, специално разработена функционалност за предаване на данни, специфична за израелските отбранителни сили, и подобрения на вече мощните възможности за събиране и обработка на данни на F-35.

Адир се оказа особено мощен по време на операция „Изгряващият лъв“ през юни миналата година, 12-дневната израелска военна кампания, започната срещу Иран, насочена към ядрените и балистичните ракетни програми на Ислямската република. Ударите помогнаха за деактивирането на ядрената програма на Техеран и убиха няколко високопоставени военни служители и атомни учени.