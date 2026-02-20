Джеймс ван дер Бек купил къща за семейството си малко преди да почине на 48 г.

Въпреки мъките през последните месеци от живота си, Джеймс ван дер Бек се е погрижил да осигури дом на семейството си.

Звездата от „Кръгът на Доусън“ си отиде от този свят само на 48 години, оставяйки съпруга и шест деца. Американският актьор почина на 11 февруари след тежка битка с онкологично заболяване, след като бе диагностициран с колоректален рак през 2023 г.

Всички описват Ван дер Бек като любящ съпруг и баща, верен приятел и много сърцат човек, „патриархът на семейството“. Именно това показва и последната му воля – да осигури първоначалната вноска за покупката на ранчото в Тексас, в което живееха под наем.

С помощта на свои приятели актьорът е успял да внесе сумата, която предвид големината на дома, съвсем не е малка.

През 2020 г. семейството се премести от Бевърли Хилс, Калифорния, на много по-спокойно място в Остин, Тексас.

