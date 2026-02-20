IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Джеймс ван дер Бек купил къща за семейството си малко преди да почине на 48 г.

Последната воля на актьора е да се погрижи за съпругата и шестте си деца

20.02.2026 | 04:35 ч. 7
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Въпреки мъките през последните месеци от живота си, Джеймс ван дер Бек се е погрижил да осигури дом на семейството си.

Звездата от „Кръгът на Доусън“ си отиде от този свят само на 48 години, оставяйки съпруга и шест деца. Американският актьор почина на 11 февруари след тежка битка с онкологично заболяване, след като бе диагностициран с колоректален рак през 2023 г.

Всички описват Ван дер Бек като любящ съпруг и баща, верен приятел и много сърцат човек, „патриархът на семейството“. Именно това показва и последната му воля – да осигури първоначалната вноска за покупката на ранчото в Тексас, в което живееха под наем.

С помощта на свои приятели актьорът е успял да внесе сумата, която предвид големината на дома, съвсем не е малка.

През 2020 г. семейството се премести от Бевърли Хилс, Калифорния, на много по-спокойно място в Остин, Тексас.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джеймс ван дер Бек
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem