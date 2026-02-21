IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия определи платформата "Телеграм" като риск за сигурността

Руските власти разработиха приложението "Макс" с идеята да замени платформите

21.02.2026 | 18:52 ч. 8
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) определи, че използваната от милиони хора в страната онлайн платформа "Телеграм" представлява риск за сигурността, съобщи ДПА.

Според ФСС има надеждна информация, че въоръжените сили и разузнавателните служби на Украйна могат да извлекат информация от приложението за съобщения за много кратко време и да я използват за военни цели.

Обвиненията на ФСС отново засилват опасенията в Русия, че изключително популярната социална мрежа скоро може да бъде блокирана в страната, въпреки че за много руснаци "Телеграм" е основният инструмент, чрез който получават безпрепятствен достъп до информация.

Руските власти разработиха приложението "Макс" с идеята то да замени платформи като "Телеграм", "УотсАп" и други. Критици обаче посочват, че разработеното от руските власти приложение е инструмент за наблюдение, който захранва потребителите с цензурирано съдържание и пропаганда.

Руският телекомуникационен регулатор Роскомнадзор обвинява "Телеграм", че не спазва руските закони и регулаторните препоръки, като не е премахва забранено съдържание. Властите в Москва казват също, че платформата не предприема достатъчно мерки срещу измамници, които злоупотребяват с приложението за престъпни цели.

Роскомнадзор заяви и че "Телеграм" трябва да гарантира, че сървърите, обработващи данните на руски потребители, се намират в страната, а не в чужбина.

Компанията многократно е отхвърляла отправените срещу нея обвинения, пише БТА.

Тагове:

Русия Телеграм платформи
