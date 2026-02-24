„Троянски коне“ в сърцето на ЕС: Как руските служби използват имоти за тайни операции

Руските шпиони са превърнали имоти в Западна Европа в мрежа от „троянски коне“, предназначени за провеждане на координирана саботажна кампания, предупредиха представители на разузнавателните служби.

Използвайки слабата правна рамка, тайни руски единици са заподозрени в закупуването на чувствителни недвижими имоти в близост до военни и граждански обекти в поне дузина европейски държави.

С намерението да ескалират „хибридната война“ срещу Запада, руските шпионски агенции са придобили летни къщи, ваканционни хижи, складове, изоставени училища, градски апартаменти и дори цели острови с намерението да ги използват като отправни точки за координирано наблюдение, саботаж и тайни атаки.

Действащи и бивши офицери от три европейски разузнавателни агенции са заявили пред The Telegraph, че се опасяват, че Русия вече разполага с експлозиви, дронове, оръжия и тайни агенти в някои от обектите, готови да бъдат активирани в случай на криза.

Актовете на саботаж, свързани с Москва – от палежи в Лондон и Варшава до бомбени пратки, заговори за убийства и опити за дерайлиране на влакове – са се увеличили значително от руската инвазия в Украйна преди четири години. Някои в западната разузнавателна общност се опасяват, че тези инциденти може да са малко повече от „пробни“.

Вместо да започне конвенционална военна атака, разузнавателните служители казват, че Кремъл може да се опита да тества решимостта на НАТО в „сивата зона“, като организира атаки в по-голям мащаб, които могат да бъдат отречени, за да парализира транспортните, комуникационните и енергийните мрежи, като същевременно затрудни прибягването до клаузата за колективна отбрана на алианса по член 5.

„Саботажната кампания е по-малко вероятно да доведе до консенсус по член 5, отколкото конвенционална руска военна операция“, заяви разузнавателен служител. „Отричането – правдоподобно или не – затруднява установяването на виновните и без сигурност става много по-трудно да се мобилизира подкрепа.“

Великобритания е „уязвима“ на атака

Блейз Метрюели, новият шеф на MI6, използва първата си реч на поста, за да предупреди, че Великобритания сега „оперира в пространството между мира и войната“.

„Русия ни тества в сивата зона с тактики, които са точно под прага на войната“, заяви Метрюели през декември.

Володимир Зеленски предупреди през уикенда, че Владимир Путин вече е започнал Трета световна война срещу Запада. „Русия иска да наложи на света различен начин на живот и да промени живота, който хората са избрали за себе си“, каза той.

Москва е заподозряна, че използва шпионски кораби и кораби от сенчестата флота, за да позиционира сензори и дистанционно детонирани експлозиви в близост до подводни кабели в британски води и другаде. С придобиването на имоти в близост до военни бази или жизненоважна гражданска инфраструктура, официални лица смятат, че Русия може да следва подобна стратегия и на сушата.

Великобритания се счита за уязвима на такава атака. Въпреки че подозрителните придобивания на имоти в близост до централата на MI6 във Воксхол, централен Лондон, и посолството на САЩ в Найн Елмс са разследвани, експерти по сигурността и някои политици се опасяват, че Русия може да е придобила – или ще се опита да придобие – отдалечени имоти с изглед към подводната база „Трайдент“ във Фаслайн, западна Шотландия, или местата за кацане на подводни кабели в Шетланд. Съществуват и опасения, че руснаците може да са купили къщи около базата на Кралските въздушни сили в Акротири, Кипър.

На европейските държави се препоръчва да последват примера на Финландия, която през юли наложи почти пълна забрана на руснаците и беларусите да купуват недвижими имоти, което предизвика верижна реакция в балтийските държави, които приеха подобно законодателство.

Малко други европейски страни обаче са стигнали толкова далеч и има опасения, че Великобритания остава уязвима поради пропуски в собствеността, дори и след затягането на правилата за разкриване на информация.

Предпазливостта на Финландия се корени в опита. Тя се счита от разузнавателните служби за епицентър на тайна руска стратегия за придобиване на стратегически разположени имоти – модел, който според настоящите предположения Москва възпроизвежда в цяла Европа.

Никой случай не е тревожил финландските власти повече от Airiston Helmi, компания, която тихо е придобила 17 имота около Архипелагското море, много от които са близо до ключови морски маршрути и телекомуникационна инфраструктура в близост до пристанището на Турку, дом на финландската морска индустрия и военноморското командване.

Най-забележителният от тях беше островът Саккилуото. На сутринта на 22 септември 2018 г. жителите от другата страна на канала наблюдаваха с недоверие как хеликоптери и моторни лодки изхвърлиха стотици камуфлирани командоси на острова.

Това, което разследващите откриха, беше необичайно. Имотът имаше девет кейове, хеликоптерна площадка, камери за сигурност и детектори за движение, камуфлажна мрежа и сгради, наподобяващи казарми, всяка от които беше оборудвана със сателитни антени и модерно комуникационно оборудване.

Финландските власти откриха, че на острова има хеликоптерна площадка, както и камери за сигурност, детектори за движение и сгради, наподобяващи казарми.

Финландия реши да не се противопоставя директно на Москва, като обвини руския собственик на компанията Павел Мелников в измама. Миналата година той получи условна присъда. Руското правителство отхвърли подозренията за шпионаж, като бившият президент Дмитрий Медведев заяви, че само „болен ум“ може да стигне до такива заключения. Финландските политици бяха по-малко убедени, като отбелязаха, че Airiston Helmi е закупила и излишни десантни кораби от военноморските сили на страната.

Официални представители твърдят, че след нападението над Украйна през 2022 г. Русия до голяма степен е изоставила подобни грандиозни проекти и вместо това се е фокусирала върху възпроизвеждането на Airiston Helmi „в миниатюра, но в мащаб“, превръщайки стотици, а може би и хиляди, иначе незабележителни сгради в цяла Европа в подслушвателни постове, убежища и потенциални складове за оръжие.

Някои от тях са открито собственост на руската държава, макар и предназначени за привидно благородни цели. Западните правителства започнаха да закриват няколко от тях. Полша затвори руското консулство в Гданск през ноември миналата година, а Великобритания отне дипломатическия статут на руско имение в Източен Съсекс през предходната година, след като съседи съобщиха за използването на дронове за наблюдение от имота.

Латвия затвори курорти от съветската епоха по Балтийското крайбрежие поради опасения, че могат да бъдат използвани като база за тайни операции.

По-трудно е да се проследят много по-големите количества имоти, собственост на руски граждани и компании. В Норвегия, хижи, свързани с фигури, свързани с Кремъл, се намират в близост до чувствителни арктически военни обекти. Това включва къщи в Målselv Fjellandsby, с изглед към военновъздушната база Bardufoss в Troms, една от най-важните военни бази в страната, оборудвана с планински хангари за защита на разположените там F-35.

Руската православна църква – отдавна считана от западните разузнавателни агенции за тясно свързана с Кремъл – е придобила имоти в близост до военноморски бази и радарни инсталации в Норвегия и Швеция, което предизвиква опасения за сигурността.

В Норвегия, с изглед към военноморската база Haakonsvern в Берген, се намира молитвеният дом Søreide, който руска православна община закупи през 2017 г. Тогава властите предупредиха, че руснаците могат да прекъсват сигнали и да контролират дронове оттам, както и да приемат руснаци, които биха искали да картографират района.

В шведския град Вестерос през 2023 г. близо до стратегически важно летище е построена църква, охранявана от бойни кучета и обградена с ограда и камери, която по-късно е оценена от шведското разузнаване като потенциална платформа за шпионаж. Свещеникът, който отговаря за църквата, е получил медал от SVR, основната гражданска служба за външно разузнаване на Русия, заявиха официални лица.

„В продължение на повече от десетилетие руски организации систематично закупуват имоти във Финландия, Швеция и Норвегия в близост до военни бази, пристанища и стратегически линии за снабдяване“, каза Чарли Едуардс, старши научен сътрудник по стратегия и национална сигурност в Международния институт за стратегически изследвания в Лондон.

Руската православна църква построи тази църква в шведския град Вестерос, близо до стратегически важно летище. Нейният свещеник получи медал от руската служба за външно разузнаване.

„Това, което някога изглеждаше като подозрителна търговска дейност, се превърна в признат вектор за хибридна война, наблюдение и потенциална саботаж.“

Извън скандинавския регион европейските разузнавателни агенции са сигнализирали за свързани с Русия придобивания в близост до военноморски бази и стратегически водни пътища в Сицилия, Крит и континентална Гърция, както и в близост до чувствителни обекти в Лондон, Париж и Женева.

Завладяването на градски апартаменти с цел подкопаване на вражески държави е тактика от времето на Студената война, отбеляза Чарли Салониус-Пастернак, ръководител на Nordic West Office, геополитическа консултантска фирма със седалище в Хелзинки.

„Съветският съюз е известен с това, че е притежавал редица апартаменти в Хелзинки за различни цели – от шпионаж и любовни капани до съхранение на оръжия, за да може по-бързо да завземе града“, каза той.

Швейцария се очертава като особено притеснителна. Служители на разузнаването твърдят, че руски агенти са използвали имоти в близост до федерален институт за химическа защита, който разследваше отровите в Солсбъри, за да подслушват Wi-Fi мрежи и да проследяват експерти по оръжия. Съобщава се и за рязко увеличение на руските покупки в селата в близост до Големия адронен ускорител, близо до Женева, което поражда опасения от потенциални саботажи на електропроводи и кабели за данни.

„Дългосрочните“ тайни операции на Китай

Сигурностните агенции твърдят, че има все повече доказателства, че Китай следва подобна, макар и по-ограничена стратегия.

„Русия прави това от известно време, но не е само Русия“, каза Мина Аландер от Стокхолмския център за изследвания на Източна Европа, цитирайки китайската покупка на хотел в близост до чувствителна военна инфраструктура, включително въздушна база в Швейцария, която ще бъде домакин на изтребители F-35.

Под натиска на САЩ швейцарската армия придоби имота през 2024 г.

„Сега сме по-добре осведомени, че има модел, но мисля, че в Европа сме в доста ранен етап на разбиране на тази стратегия и какво да правим по въпроса“, добави Оландер.

Според официални лица целите на Китай са по-скоро насочени към дългосрочно наблюдение. Позиционирайки се в близост до оптични кабели, центрове за данни и комуникационни възли, Пекин се стреми да събира криптирани данни сега, като предполага, че част от тях може да станат четими в бъдеще с напредъка на компютърните технологии.

Амбициите на Русия са по-непосредствени и по-опасни.

Служители от разузнавателните служби предупреждават, че Русия не само се готви да шпионира, но и да нанесе удари, като потенциално може да започне координирани атаки с дронове или саботажни атаки от предварително позиционирани обекти в бъдеща криза.

Според Салониус-Пастернак не би било трудно да се изпратят руски агенти, маскирани като участници в ергенско парти, в обект, представян за курорт – като например скривалището на Airiston Helmi в Sakkiluoto – в който са скрити оръжия.

Въпреки мащаба на заплахата, анализаторите се опасяват, че европейските държави не реагират достатъчно бързо. Докато Латвия, Литва и Норвегия затегнаха контрола, а Естония планира да въведе ограничения това лято, предложената забрана в цялата ЕС за продажба на имоти на руски купувачи се провали миналата година поради съпротивата на държави, загрижени за икономическите последствия.

Кипър, в частност, е повдигнал възражения, въпреки поредицата от свързани с Москва придобивания на недвижими имоти в близост до британските бази на острова.

Резултатът, предупреждават експертите, е мозайка от закони, изпълнени с пропуски, утежнена от нежеланието на разузнавателните агенции да споделят чувствителни данни през границите.