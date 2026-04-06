IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Девет коли с нарязани гуми в "Люлин", задържаха 37-годишен

Изясняват се причините за вандализма

06.04.2026 | 16:07 ч. 22
Девет автомобила са с нарязани гуми в столичния квартал „Люлин“, срещу метростанция „Сливница“, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. 

Задържан е мъж на 37 г., от полицията работят за изясняване на случая. 

 

"Горещ“ район" в столицата е  кв. "Овча купел".  Често засегнати са коли с несофийска регистрация. Обикновено мотивът за вандализма е място за паркиране. Част от потърпевшите не подават сигнали от страх от нови посегателства. Вандализмът без конкреен подбор на автомобилите е в по-редки случаи. Има и задържани извършители, но проблемът не стихва. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

нарязани гуми Люлин девет автомобила задържан
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem