Девет коли с нарязани гуми в "Люлин", задържаха 37-годишен

Девет автомобила са с нарязани гуми в столичния квартал „Люлин“, срещу метростанция „Сливница“, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Задържан е мъж на 37 г., от полицията работят за изясняване на случая.

"Горещ“ район" в столицата е кв. "Овча купел". Често засегнати са коли с несофийска регистрация. Обикновено мотивът за вандализма е място за паркиране. Част от потърпевшите не подават сигнали от страх от нови посегателства. Вандализмът без конкреен подбор на автомобилите е в по-редки случаи. Има и задържани извършители, но проблемът не стихва.