Василев: Нуждаем ли се от правителства, които да катастрофират на автопилот?

Българската фондова борса (БФБ) се намира в състояние на хронична стагнация, породена от липсата на държавна визия и систематично пренебрегване от страна на изпълнителната власт. Това коментира Николай Василев, бивш вицепремиер, в предаването "В развитие" с водещ Антонио Костадинов.

Ако през 2005 г. БФБ е имала по-голяма капитализация и по-добри перспективи от румънския пазар, днес ситуацията е радикално обърната. Василев припомня, че в края на 90-те години България е била далеч пред северната си съседка по отношение на финансовата инфраструктура, а сега разликата в развитието на пазарите в София и Букурещ вече не е просто статистическа, а идеологическа.

"Изобщо преди 2005 да се говори, че по каквото и да е Румъния е била по-напред от нас, щеше да звучи почти като виц."

Ключов фактор за успеха на Букурещката фондова борса се крие в мащабното листване на държавни енергийни гиганти, което привлече огромен международен ресурс. „Румънските правителства мощно листват за милиарди евро компании на борсата, което вкарва ракетно гориво в нея. Тя става голяма, ликвидна, мощна, авторитетна, а България е... извън този континент“, допълва той.

Василев изрази силно разочарование от отношението на финансовите министри през последните две десетилетия към капиталовия пазар. Според него от 2005 г. насам нито едно българско правителство не е проявило реален интерес към развитието на борсата.

„Сегашният министър на финансите е 18-ият поред, който не знае, че отговаря за капиталовите пазари и няма да направи нищо за тях, докато е на своя мандат. Казвам го с голяма горчивина и разочарование, защото животът минава, а България тъпче в блатата на едно и също място.“

Според Василев основната пречка пред листването на големи държавни дружества (особено в сектор енергетика) е преобладаващият „ляво-популистки“ подход.

„Като не управляват реформаторски правителства, които разбират от пазарна икономика, няма да листват нищо, защото за тях приватизациите и концесиите са мръсни думи“, коментира Василев.

Василев коментира и критичното състояние на публичните финанси

Той изрази сериозна загриженост относно бюджетния дефицит, който достигна рекордни нива (1,5 млрд. евро за първото тримесечие на 2026 г. според актуалните данни).

„Държавата от няколко години се е запътила с огромна лавина и пързалка надолу“, предупреждава той, като критикува липсата на реформи в администрацията и разхищението на публичен ресурс. Василев коментира и изказване на финансовия министър Георги Клисурски за състоянието на публичните финанси:

„Върхът на сладоледа е да кажеш, че бюджетът се движи на автопилот. Нуждаем ли се от правителства, които да катастрофират на автопилот?“

Въпреки пасивността на държавата, частният сектор търси алтернативи. Василев изтъкна успехите на компании като "Шелли Груп", "Сирма" и предстоящото двойно листване на "Трейс Груп" във Франкфурт – процеси, в които "Експат Капитал" играе ключова роля.

Според него потенциалът за раздвижване на местния пазар се крие в няколко стъпки. Пускането на държавни ценни книжа (ДЦК) за граждани би повишило финансовата култура, смята Василев.

Въвеждането на мултифондовете дава възможност за пенсионните фондове да инвестират в реални инфраструктурни проекти, но само ако има издадени финансови инструменти.

Проекти като изграждането на магистрали трябва да се финансират чрез частен капитал, добави Василев, а не чрез „комунистическа икономика“.

„Дайте добри инвестиционни проекти и пенсионните фондове, както и управляващи дружества като нас, с голямо щастие ще инвестират в страхотните български проекти. Къде са те?“, каза Василев.

