Поптодорова: Иран ще иска да има външен гарант, може да бъде Китай

Най-тежката злоупотреба е с чувствителните въпроси на националната сигурност, заяви пред БНР Елена Поптодорова, бивш посланик на България в САЩ, след като стана ясно, че страната ни е получила нота от Иран.

"Ние не сме нарушили по никакъв начин нито предварителни решения на НС, нито закони, които действат в Бългалрия, нито споразумение в рамките на НАТО. Всичко с тези самолети е минало по учебник, по съществуващи нормативи. Използва се ефектът. Ако бяха на територята на някое от военните летища, вероятно щеше да е различен отзвукът. Нотите са обичайна кореспонденция между държавите. Не съществува задължение да бъдат оповестявани в медии. Това е злоупотреба с едни рутинни действия. Ако има рязка заплаха за България, щеше да има и различни действия".

Тя коментира и развитието на конфликта в Близкия изток.

Иран предупрежди за "опустошителни" ответни мерки след изпълнените със заплахи постове на американския президент Доналд Тръмп, публикувани в неговата социална мрежа "Трут Сошъл". Тръмп заплаши с удари по електроцентрали и мостове. Той настоя за пореден път за отварянето на Ормузкия проток.

"В зависимост от поведението на президента Тръмп цените на петрола постоянно се качват. Той е изправен пред сложна ситуация. В собствения му кръг има две тенденции. Една група, която казва, че трябва да довършим докрай, т.е. ескалация. Другата опция е той да обяви победа, за което имаше някакви нотки в речта му в сряда, но това е несигурно.

Еднократно обявяване на примирие - Иран няма да приеме. Нарушено е тотално доверието между страните.

За Иран изходът е в оцеляване на режима на всяка цена. Грешно беше разчетена спецификата на теократичната система, на режима му. Цялата култура на съпротива е водеща. Трябва да има готовност не само за отстъпки, но и за намеса на трети голям играч. Иран ще иска да има външен гарант. Смятам, че може да бъде Китай.

Сухопътните способности на иранците са ненакърнени, а там е голямата сила на страната. Ормуз няма да бъде деблокиран, ако не се даде това, което Иран иска - възстановяване на щетите, което означава ново регулиране на трафика през Ормуз".

Тя анализира възможните промени в поведението на САЩ по отношение на НАТО в контекста на настоящата ситуация.

"През 2023 г. беше приет специален закон, който не позволява да бъдат предприети еднолични стъпки от президента за излизане на страната от НАТО. Това обаче не означава, че няма да има други действия, които да ограничат приноса на САЩ към Алианса – започвайки с финансовата страна, може да има дислокация на военни части. Трябва да сме готови за това".