Как Путин иска да увеличи раждаемостта и да популяризира "традиционните ценности" в Русия?

Руският президент Владимир Путин обяви нов пакет от мерки за насърчаване на "традиционните ценности" и повишаване на раждаемостта на фона на дълбоката демографска криза в страната. Съобщението беше направено на заседание на Руския държавен съвет по демографска и семейна политика.

По-конкретно, указът, публикуван от Кремъл, инструктира президентската администрация да "създаде постоянна работна група за социално създаване на семейно ориентирана среда, популяризиране на традиционните семейни ценности в медиите и гарантиране на функционирането на тази група", съобщи EFE.

Мандатът от руския президент, както и другите предложения, трябва да бъде изпълнен преди 1 април. Освен това Путин инструктира администрацията си да "представи предложения за законодателни изменения, насочени към популяризиране на традиционните семейни ценности и насърчаване на положителен образ на многодетните семейства в рекламата".

Държавна подкрепа

Путин също така нареди на руското правителство да $проучи възможността за предоставяне на допълнителни мерки за държавна подкрепа на семействата с деца чрез пълно или частично изплащане на ипотеки или чрез заеми от държавни средства (до максимум 450 000 рубли или 5840 долара) в случай на раждане на четвърто или повече деца".

Кабинетът на министрите трябва също така да завърши, преди юни, създаването на специално мобилно приложение и раздел в портала "Госуслуги" за държавни процедури, насочени към информиране на семействата за наличните мерки за държавна подкрепа.

Путин е възложил на правителството да проведе анализ на нуждите на детските ясли и градини, включително недържавните институции, и да проучи опита на руската ядрена корпорация "Росатом" и Федералната медико-биологична агенция, които са разработили собствени центрове за репродуктивно здраве, с цел разширяване на тези практики в по-широк мащаб. По-специално, той поиска от руското Министерство на образованието и науката да изпрати препоръки до висшите учебни заведения в цялата страна за създаване на "благоприятни условия" за жените, които стават майки, докато учат.

"Раждаемостта продължава да намалява"

Въпреки усилията на Кремъл, коефициентът на раждаемост в Русия продължи да намалява през 2025 г. до 1,347 деца на жена (в сравнение с 1,4 деца на жена през 2024 г.), т.е. под коефициента на заместване на населението, определен на две деца на жена.

По инициатива на Путин руските власти вече са внедрили множество биополитически мерки, насочени към повишаване на раждаемостта в страната, която е изправена пред демографска криза от десетилетия.

"Вече приетите мерки изглеждат недостатъчни. За съжаление, негативната тенденция се запазва. Раждаемостта продължава да намалява", заяви шефът на Кремъл в началото на декември 2025 г.

Миналата година руският парламент прие закон, забраняващ пропагандата на "бездетната" идеология, която насърчава правото на жените да не раждат.

През следващите три години Русия ще отпусне 37,5 милиарда рубли (над 402 милиона долара) за програми за насърчаване на раждаемостта. Регионалните правителства са отговорни за прилагането на тези програми на своите територии, което накара някои губернатори да блокират абортите. Трудното икономическо положение на страната, съчетано с войната на Русия в Украйна и набирането на мъже на фронта, влияе върху коефициента на заместване на населението.