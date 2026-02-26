Как Пакистан разбива монопола на Великите сили върху въздушната мощ?

Това беше познат рефрен, който се чуваше в препълнените зали на Мюнхенската конференция по сигурността тази година – монолози за „десетилетия на проспериращ международен ред”, който сега е подложен на безпрецедентно напрежение. Срещата, както винаги, беше ехо от трансатлантическата тревога, оцветена с отричане на постоянното разпадане на западната хегемония.

На хиляди километри разстояние обаче се разгръща една по-значителна трансформация.

Вътре в Националния парк за аерокосмически науки и технологии (NASTP) в Равалпинди, Пакистан, посетителите се разхождаха из зали, изпълнени с макети на изтребители и бойни дронове, спираха се пред симулатори на полет, където студенти усъвършенстваха уменията си, и наблюдаваха инженери, които насочваха стартиращи компании в разработването на прототипи.

Повече от индустриална витрина, NASTP улови структурна промяна, която преобразува глобалната сигурност, тъй като въздушната мощ се демократизира постоянно и надеждни въздушни способности преминават от монопола на богатите западни държави в ръцете на нововъзникващите сили в Глобалния юг.

През по-голямата част от съвременната епоха подобни сцени биха били немислими извън тесния кръг на елитните сили. Развитите въздушни сили изискваха огромни бюджети за отбрана, добре развити технологични екосистеми и политическо съгласуване със западните мрежи за сигурност, които контролираха достъпа до най-модерни самолети, авионика и прецизни оръжия.

Въздушното превъзходство се превърна в стратегическо привилегия на близките съюзници на САЩ, Съветския съюз/Русия и няколкото богати държави, способни да поемат финансовите и дипломатическите разходи за поддържане на модерни флоти. Контролът върху износа, санкционните режими и политическите условия гарантираха, че контролът над небето остава строго охраняван. Днес обаче този дългогодишен монопол постепенно се разпада, пише в анализа за Responsible Statecraft Ибрахим Ал-Мараши, доцент по история на Близкия изток в Калифорнийския държавен университет.

Пример за този монопол беше контролът на САЩ върху F-16, един от най-желаните изтребители по време на Студената война. Произведен от General Dynamics, многофункционалният реактивен самолет съчетаваше въздушно-въздушни бойни способности с прецизни удари, което демонстрира през 1981 г., когато израелски F-16 унищожиха ядрения реактор Осирак в Ирак.

За Пакистан F-16 се превърна в геополитическа награда за това, че беше най-близкият съюзник на Вашингтон в изгонването на Съветския съюз от Афганистан след 1980 г., докато неговият съперник Индия остана до голяма степен зависим от съветски самолети по време на Студената война. Разпадането на Съветския съюз през 1991 г. и нарастващото напрежение между САЩ и Пакистан след 2001 г. доведоха до стратегическо пренареждане в региона на Южна Азия по отношение на закупуването на оръжие и до ерозиране на западната доминация в областта на съвременната въздушна мощ.

Промяната стана невъзможно да се игнорира, когато през 2020 г. Вашингтон предприе действия, за да попречи на Турция, членка на НАТО, да придобие модернизирани F-16, след като Анкара закупи руската модерна ракетна система за противовъздушна отбрана S-400. Решението разкри как дори близките съюзници остават уязвими към западния контрол върху износа. Анкара отговори, като ускори своята програма за производство на дронове, създавайки евтини, изпитани в бой платформи, които скоро ще променят бойните полета от Украйна и Кавказ до Близкия изток и Африка, трансформация, катализирана и ускорена от войната в Украйна.

Успоредно с това Пакистан и Китай усъвършенстваха JF-17. Името на достъпния самолет беше насочено срещу западните му конкуренти, като „JF“ означава „Joint Fighter“ (съвместен изтребител), а числото 17 подсказва усъвършенстване спрямо F-16.

Желанието на Китай да прехвърли технологии и да съпроизвежда усъвършенствани системи позволи на Пакистан да разположи модерен многофункционален изтребител, способен да сваля самолети с ракети с обсег извън визуалния обхват, да доставя прецизни боеприпаси срещу наземни цели и да проследява множество заплахи чрез своя активен радар с електронно сканиране. Заедно, турските бойни дронове и JF-17 разрушиха изключителността на въздушната мощ, премахвайки финансовите и политическите бариери, които дълго време ограничаваха надеждното въздушно присъствие до тесен кръг от привилегировани държави.

За Пакистан тази трансформация е както стратегическа, така и свързана с репутацията.

Съвместно разработен с Китай и все по-често произвеждан в страната, JF-17 затвърждава прехода на Исламабад от вносител на оръжие към аерокосмическа сила. Тази еволюция придоби световна известност по време на четиридневния конфликт през май миналата година, когато пакистански самолет според твърденията е свалил индийски самолет Rafale, закупен от френската фирма Dassault.

Този успех привлече международно внимание и получи рядка публична похвала от президента на САЩ Доналд Тръмп, което значително повиши интереса към самолета. Оттогава износът на JF-17 се разшири в Нигерия, Мианмар, Азербайджан и Ирак, като интересът към него нараства в Африка, Близкия изток и Югоизточна Азия.

Като предлага способна и достъпна алтернатива на западните и руските изтребители, Пакистан променя избора на средните държави по отношение на доставките. По този начин той вече не просто купува сигурност, а все повече я осигурява, позиционирайки се като стратегически възел в бързо диверсифициращата се глобална отбранителна екосистема.

Последиците от тази промяна се простират отвъд пазарите на оръжие, тъй като по-малките и средни държави придобиват за първи път надеждна въздушна мощ, а регионалните йерархии се изравняват и отношенията на възпиране се преоценяват. В нестабилни региони от Южна Азия до Близкия изток и Кавказ, това разпространение на въздушната мощ фундаментално променя начина, по който се договарят влиянието, принудата и стабилността.

„За средните сили войната в Украйна показа, че без ефективна въздушна мощ маневрите сами по себе си не могат да доведат до решаващи резултати на бойното поле. Вместо това те водят конфликтите към изтощителна патова ситуация и налагат преоценка на структурата на силите и оперативните концепции“, отбелязва подполковник Стин Кяргаард от Кралския датски колеж по отбрана, Дания, който следи отблизо войната в Украйна, за да проучи бойните полета на бъдещето.

В NASTP в Равалпинди целта не е само да се произвеждат самолети, а да се развива човешкият капитал и технологичната дълбочина, които са в основата на дългосрочната стратегическа автономност. Чрез включването на развитието на аерокосмическата индустрия в предприемаческа рамка Пакистан полага основите за трайна отбранителна суверенност, като гарантира, че нарастващата му въздушна мощ се подкрепя от местни умения, изследователски капацитет и индустриална устойчивост, а не от постоянна външна зависимост.

Според маршал (в оставка) Амир Масуд, който е служил в пакистанските въздушни сили повече от 40 години, „аерокосмическата индустрия [вероятно] ще остане предпочитано оръжие за бъдещото лидерство“.

Той казва, че бъдещето „е изцяло свързано с безконтактна война с прецизни боеприпаси извън визуалния обхват, рояци дронове и бойни безпилотни превозни средства, подпомагани от алгоритми за подпомагане на вземането на решения (DST), базирани на изкуствен интелект. Страна с по-добра интеграция и мрежова свързаност ще може да има по-бърза OODA (наблюдавай-ориентирай се-реши-действай)“.

Кумулативният ефект е преобразуване на глобалния баланс на военната мощ.

Западната доминация на пазарите за отбрана отслабва, тъй като нова група износители на оръжие, водена от Турция, Пакистан и Китай, предефинира достъпа до съвременни въздушни способности.

„Не става въпрос само за по-евтини алтернативи. Тези държави предлагат нови решения за пазари, ограничени от политически условия или износни механизми, наложени от западния свят. Тази промяна е особено привлекателна в глобалния Юг, като подкопава доминацията на западните доставчици над високите военни способности“, каза Флавиус Каба-Мария, президент на Института за политика и икономика на Близкия изток в Румъния.

С увеличаването на броя на държавите, които придобиват достъпни изтребители и бойни дронове, отношенията на възпиране се променят и регионалната конкуренция се засилва, което внася както стабилност, така и нестабилност в крехката среда на сигурност.

Демократизацията на въздушната мощ не води автоматично до мир. Вместо това тя преразпределя влиянието, ускорява надпреварата във въоръжаването и усложнява стратегическите изчисления. Тя също така сигнализира за настъпването на истински многополюсен военен ред, в който технологичните възможности вече не са изключителна привилегия на няколко държави. Тази трансформация се развива в реално време, прекроявайки геополитическата карта на небето и с това и самата същност на въздушната мощ.