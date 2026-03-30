Проверено: Основните храни в България са по-скъпи от Германия и Гърция

Колко струват основните храни у нас, в Германия и в Гърция. Сравнение между едни и същи продукти - 11 от най-често купуваните във всяко домакинство, прави бТВ. Всички те са част от малката потребителска кошница. Проверени са цените на идентични стоки и в еднакво количество.

В магазин в Атина сметката за този пазар е точно 26,78 евро. В хипермаркет в Берлин за същите продукти на касата се плаща с 1 евро повече – 27,72 евро. А в София крайната сума излиза с 1,50 евро по-скъпо, отколкото при съседите - същите хранителни стоки у нас са 28,34 евро.

Основните разлики - у нас по-скъпи са млечните продукти - маслото, прясното мляко и яйцата, както и захарта.

По-евтино обаче купуваме свинското месо, хляба и олиото.

Проверката започва от Германия.

В един от големите хипермакети в Берлин цената на основните продукти е следната: Картофи на цена от 99 цента за килограм и средна цена на маслото 2,69 евро. Преди католическия Великден има много промоции, особено при зеленчуците - като например тарелка домати - 600 грама домати за 1,99 евро.

Седмично Петър, който живее в германската столица, харчи по 150 евро за основни продукти. „Има осезаема разлика – преди като пазарувах за двама, един пазар излизаше 20-30 евро, а сега същият пазар под 50 евро не пада“, казва Петър.

Какво са цените на основни хранителни продукти пък в средно голям магазин в гръцката столица Атина.

На млечния щанд - литър мляко с 3,7% масленост - за 1,74 евро. 10 броя яйца за 2,70 евро, промоционална цена на картофите - 65 цента за килограм.

В София разходите за храна съставляват над 50% от семейния бюджет, казват Петър и Венета Кантраджийски, които току-що са похарчили в магазина 25 евро за кайма, картофи, къпани кори и мляко.

„Това е част от нещото, което се случи след въвеждането на еврото и е нормално. И в Хърватия се случи така. Предполагам, че след 6-8 месеца и заплатите ще настигнат цените, а и цените ще се поуспокоят малко, инфлацията ще се поуспокои“, казва Цветан Христов.

Изчисленията на база семейния бюджет на клиентите показват още, че средно увеличението при храните е с между 10 и 15%.