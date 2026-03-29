Сигналите ви: Кучешки глутници превземат детски градини, преследват хора

Срещата с бездомни кучета в планината е често явление, особено в популярни масиви, където се срещат туристи, тъй като животните оцеляват основно от подхвърлена храна. Повечето кучета в планината са социализирани и дружелюбни, но могат да станат агресивни, ако защитават територия, малки кутрета или се чувстват застрашени. За жалост потърпевш се оказал наш потребител в платформата на Helpbook.info.

Ето какво ни разказа той за неочакваната среща в планината: “Бих искал да подам сигнал относно сериозен проблем с безстопанствени кучета в района между Боровец и Галата. Преди няколко дни, докато тичах по пътя между двата района, в участъка над комплекс "Розалица", между новите сгради, бях пресрещнат от глутница от над 10 кучета, видимо безстопанствени. Животните бяха едри, като голяма част от тях бяха с бял цвят.

Глутницата се засили към мен, започна да лае агресивно и да ме обгражда, като поведението им създаде реална опасност. Успях да се отдалеча едва след като излязох на пътя по близко до колите. Подчертавам, че не става въпрос за едно или две кучета, а за глутница – група животни, действащи координирано, което значително увеличава риска за преминаващите хора. Всекидневно по този маршрут преминават пешеходци, включително спортуващи и доста често ученици преди промяната на автобусните маршитури, което прави ситуацията особено притеснителна и потенциално опасна.

Също така бих искал да отбележа, че в посочените райони има и други проблемни места, които през годините са били обсъждани в социалните мрежи – например в района около магазин „Примера“ в Боровец Север, както и на няколко места в квартал Галата. Моля за своевременна проверка и предприемане на необходимите мерки за овладяване на ситуацията и гарантиране безопасността на гражданите.“ (целият сигнал - тук)

Във Варна положението с популацията на бездомни животни продължава да ескалира. Страхът на хората се увеличава, тъй като глутниците вече са превзели детски градини, площадки и дворовете на училища. (целият сигнал - тук)

От същия град получихме сигнал от потърпевш, който гласи следното: „Преди месец, докато се прибирам от работа от един склад излезе куче, което направо ме захапа за крака, спряха коли и ми помогнаха. Тръгнах да търся собственика на кучето, но изведнъж това куче не е на никой. Днес на отиване към работа, аз вече вървя на съседния тротоар и видях как захапа преминаваща жена.“(целият сигнал - тук)

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.