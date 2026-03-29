Рецептата Dnes: Десерт с крема сирене без захар

Съставки:
- 200 г леко крема сирене (нискомаслено)
- 200 г нискомаслена извара
- 2 супени лъжици лимонов сок
- 1 супена лъжица желатин на прах
- 120 мл топла вода
- 1 чаена лъжичка ванилов екстракт
- 3-4 супени лъжици подсладител на прах без калории (еритритол или стевия)
- 100 г пресни малини или ягоди (по желание за гарниране)
Приготвяне:
- Налейте топлата вода в малка купа.
- Поръсете желатина върху водата.
- Оставете желатина да престои около 5 минути, за да набъбне.
- Разбъркайте желатина, докато се разтвори напълно.
- Поставете изварата в блендер или кухненски робот.
- Пасирайте изварата до гладка консистенция.
- Добавете крема сиренето, подсладителя, ваниловия екстракт, лимоновия сок в блендера.
- Пасирайте сместа до кремообразна и еднородна консистенция.
- Изсипете разтворения желатин в блендера.
- Пасирайте отново за кратко, за да се смеси добре.
- Изсипете сместа в малък съд или силиконова форма.
- Загладете повърхността с лъжица.
- Поставете десерта в хладилник за поне 2-3 часа.
- Извадете десерта от хладилника след като се стегне.
- Добавете пресни плодове отгоре по желание.
- Нарежете и сервирайте охладен.
