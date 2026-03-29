Рецептата Dnes: Десерт с крема сирене без захар

Вкусен и с малко калории

29.03.2026 | 23:30 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 200 г леко крема сирене (нискомаслено) 
  • 200 г нискомаслена извара
  • 2 супени лъжици лимонов сок
  • 1 супена лъжица желатин на прах
  • 120 мл топла вода
  • 1 чаена лъжичка ванилов екстракт
  • 3-4 супени лъжици подсладител на прах без калории (еритритол или стевия)
  • 100 г пресни малини или ягоди (по желание за гарниране)

Приготвяне:

  • Налейте топлата вода в малка купа.
  • Поръсете желатина върху водата.
  • Оставете желатина да престои около 5 минути, за да набъбне.
  • Разбъркайте желатина, докато се разтвори напълно.
  • Поставете изварата в блендер или кухненски робот.
  • Пасирайте изварата до гладка консистенция.
  • Добавете крема сиренето, подсладителя, ваниловия екстракт, лимоновия сок в блендера.
  • Пасирайте сместа до кремообразна и еднородна консистенция.
  • Изсипете разтворения желатин в блендера.
  • Пасирайте отново за кратко, за да се смеси добре.
  • Изсипете сместа в малък съд или силиконова форма.
  • Загладете повърхността с лъжица.
  • Поставете десерта в хладилник за поне 2-3 часа.
  • Извадете десерта от хладилника след като се стегне.
  • Добавете пресни плодове отгоре по желание.
  • Нарежете и сервирайте охладен.

