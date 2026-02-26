IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Румъния вдигна изтребители заради дрон, навлязъл в небето ѝ

Снощи няколко украински града, сред които и Киев, бяха подложени на руски удари

26.02.2026 | 11:27 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Два изтребителя F-16 са били вдигнати снощи от военна база Фитещ в Румъния заради дрон, който за кратко е навлязъл във въздушното пространство на страната, съобщиха от Министерство на националната отбрана на Румъния.

От ведомството информират още, че безпилотният летателен апарат е бил засечен в района на местността Сфънту Георге в централната част на Румъния и бързо се е изнесъл северно от град Сулина.

До населението в северната част на румънския окръг Тулча е било изпратено съобщение по системата за предупреждение РО-АЛЪРТ (RO-ALERT).

„Министерството на националната отбрана категорично осъжда атаките на Руската федерация срещу украинската гражданска инфраструктура, действия, които представляват сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност“, заявяват от ведомството.

Снощи няколко украински града, сред които и столицата Киев, бяха подложени на руски удари, предадоха Франс прес и Ройтерс. Това се случи само няколко часа преди началото на нови американско-украински преговори в Швейцария за прекратяване на войната.
(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)

 

Тагове:

Румъния войната в Украйна дрон изтребители
