Румъния вдигна изтребители заради дрон, навлязъл в небето ѝ

Два изтребителя F-16 са били вдигнати снощи от военна база Фитещ в Румъния заради дрон, който за кратко е навлязъл във въздушното пространство на страната, съобщиха от Министерство на националната отбрана на Румъния.
От ведомството информират още, че безпилотният летателен апарат е бил засечен в района на местността Сфънту Георге в централната част на Румъния и бързо се е изнесъл северно от град Сулина.
До населението в северната част на румънския окръг Тулча е било изпратено съобщение по системата за предупреждение РО-АЛЪРТ (RO-ALERT).
„Министерството на националната отбрана категорично осъжда атаките на Руската федерация срещу украинската гражданска инфраструктура, действия, които представляват сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност“, заявяват от ведомството.
Снощи няколко украински града, сред които и столицата Киев, бяха подложени на руски удари, предадоха Франс прес и Ройтерс. Това се случи само няколко часа преди началото на нови американско-украински преговори в Швейцария за прекратяване на войната.
(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)
