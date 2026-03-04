Извадиха куче и неговата стопанка от преливника на язовир „Огоста“

Куче и неговата стопанка са извадени от преливника на язовир „Огоста“ от екип на сектор „Специализирани оперативни дейности“ на „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Монтана, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен в 18:18 часа във вторник. На място се е оказало, че кучето е скочило в бетонния канал на преливника и не е могло да излезе обратно, а след това и неговата стопанка е влязла с идеята да го извади, но също не успяла да прескочи високата стена на съоръжението и останала там до идването на спасителите.

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста“ беше спасена паднала там сърна. Тогава в операцията по изваждането участваха лесничеи от Държавно горско стопанство – Монтана, спасители от пожарната и служители от ловно-рибарското сдружение „Огоста“ – Монтана, припомня БТА.