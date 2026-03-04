IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 140

Извадиха куче и неговата стопанка от преливника на язовир „Огоста“

Животното скочило там, жената влязла с идеята да го извади

04.03.2026 | 18:22 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Куче и неговата стопанка са извадени от преливника на язовир „Огоста“ от екип на сектор „Специализирани оперативни дейности“ на „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Монтана, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен в 18:18 часа във вторник. На място се е оказало, че кучето е скочило в бетонния канал на преливника и не е могло да излезе обратно, а след това и неговата стопанка е влязла с идеята да го извади, но също не успяла да прескочи високата стена на съоръжението и останала там до идването на спасителите. 

Преди месец от същия отводнителен канал на язовир „Огоста“ беше спасена паднала там сърна. Тогава в операцията по изваждането участваха лесничеи от Държавно горско стопанство – Монтана, спасители от пожарната и служители от ловно-рибарското сдружение „Огоста“ – Монтана, припомня БТА.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

куче преливник язовир Огоста
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem