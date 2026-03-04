Тръмп: Наистина не ме интересува дали Иран играе на Световното по футбол

Иран беше първият отбор, който се класира за Световното първенство през 2026 година, но когато ФИФА свика среща за планиране за участващите страни тази седмица в Атланта, Иран беше единствената липсваща държава.

Това отсъствие подхрани въпросите дали Техеран ще изпрати отбор в Съединените щати за турнира това лято на фона на потенциално ескалираща регионална война и дали правителството на САЩ ще позволи на ирански служители да влязат в страната, ако това стане.

"Наистина не ме интересува“, каза президентът Доналд Тръмп пред Politico в ексклузивно интервю във вторник сутринта.

"Мисля, че Иран е много тежко победена страна. Те се движат на изгорели газове", на мнение е американският президент.

FIFA, която отказа коментар, отдавна се опитва да предотврати засенчването на геополитиката от Световното първенство, което ще се проведе в трите най-големи държави в Северна Америка. Но с войната, в която един от домакините на турнира е нападнал участник, което от своя страна е довело до удари срещу други съревноваващи се държави, перспективата ирански играчи – и потенциално свързани с правителството служители – да пътуват до САЩ бързо се превръща в една от най-чувствителните точки на напрежение в света на спорта.

Програмата

По план Иран трябва да играе срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис на 15 юни, Белгия в Лос Анджелис на 21 юни и Египет в Сиатъл на 26 юни. Ако и САЩ, и Иран завършат втори в съответните си групи, двете страни биха могли да се изправят един срещу друг в елиминационен мач на 3 юли в Далас.

След като американските и израелските въздушни удари в Иран тласнаха региона в открит конфликт, висшият футболен представител на Иран заяви, че страната му може да не изпрати отбор на турнира.

"Сигурното е, че след тази атака не може да се очаква да гледаме с надежда към Световното първенство“, каза президентът на иранската футболна федерация Мехди Тадж пред иранския спортен сайт Varzesh3 след ударите.

Още преди началото на военния конфликт, въпросите дали на иранските фенове и високопоставени лица ще бъде позволено да присъстват се въртяха около подготовката за турнира. Иран е една от двете съперничещи си държави, обхванати от най-рестриктивната забрана за пътуване на Тръмп, която беше въведена с изпълнителна заповед миналия юни.

Забраната изключва от нея конкретно отборите от Световното първенство и помощния персонал, но оставя решенията дали да се предоставят или отказват изключения за визи на други – включително правителствени фигури или ръководители на компании, спонсориращи отбори – на Държавния департамент, които да се разглеждат за всеки отделен случай.

През декември Държавният департамент не одобри всички заявления за визи на ирански представители, планиращи да присъстват на жребия за Световното първенство във Вашингтон. Впоследствие Иран заплаши да бойкотира церемонията, което накара FIFA да се намеси и да посредничи в спора, според запознати с епизода.

Тридневното събитие, организирано от FIFA в Атланта тази седмица, включваше серия от срещи и семинари за национални федерации, които ще участват в турнира. Отделните сесии обхващаха въпроси, свързани с отборната медицина, съоръженията, организацията на мачовете и търговските въпроси, според копие от дневния ред, получено от Politico.

"Решителните действия на президента Тръмп за елиминирането на аятолаха – най-известния държавен спонсор на тероризма в моя живот – премахват сериозна дестабилизираща заплаха и ще помогнат за защитата на хората по света, включително американците и милионите, които планират да присъстват на Световното първенство през 2026 година в Съединените щати", каза ръководителят на специалната работна група към Белия дом за Световното първенство Андрю Джулиани заяви в изявление през Politico.

В съвременната история на турнира няма случай класирал се отбор да не е участвал на финалите. Ако Иран се оттегли, почти сигурно ще бъде определен негов заместник.