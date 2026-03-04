Ще удари ли петролът $140 при продължителна война в Близкия изток?

В момента сорта „Брент“ се търгува на малко над 83 долара за барел, а ситуацията е изключително сложна. Не е изключено заради забавяне на доставките да видим цени между 90 и 100 долара за барел. Една пета от световните доставки минават през Ормузкия проток – около 20 милиона барела на ден. Това каза Николай Шуманов, финансов анализатор, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

„Има два нефтопровода в Саудитска Арабия с общ дебит около 6 милиона барела и тази разлика много трудно може да бъде наваксана“, коментира гостът. При старта на конфликта в Украйна имаше сходни сътресения, но после пазарът намери алтернативи. Най-вероятно тук ще видим сходна тенденция. Очакванията са тази война да не продължи дълго, но запълването на липсите ще е бавен и труден процес.

Според събеседника най-големият съюзник на Иран винаги е бил Китай. Китай е заинтересован Ормузкия проток да работи, защото голяма част от петрола, който минава от там, е за Азия и в частност Китай. Засегнати ще бъдат също Корея, Япония и други страни.

„Надеждите са, че засиленото военно присъствие ще спомогне за осъществяване на доставките, но едва ли това ще спре Иран да води военни действия с дронове“, обясни Шуманов. Не е изключено голяма част от тези атаки да са успешни и тук вече собствениците на танкери ще трябва да вземат решение как да процедират. Преминаването през Ормузкия проток със сигурност няма да бъде същото.

Саудитска Арабия са готови за адекватни бързи действия, тъй като страната и досега е имала проблеми с различни проксита на Иран. Рафинериите й не са обект на атака за пръв път и Саудитска Арабия има готовност да реагира бързо в такива ситуации. Това обаче не важи за другите страни от региона.

Според Шуманов Иран тепърва ще активира спящите си клетки в региона. Всички страни – не само Ирак – ще изпитат затруднения. По всяка вероятност Иран първо ще атакува петролната инфраструктура, за да удари страните икономически.

„При продължителна война никой не знае какво може да се случи и е възможно да видим цени на петрола от 140 долара за барел", прогнозира гостът. От друга страна, дори бързото приключване на военните действия и сключване на мир може да е само временно. Миналата година 12-дневната война между Иран и Израел приключи със споразумение, но тази година конфликтът ескалира значително.

„Регионът ще остане напрегнат, а това няма как да не повлияе на търговията с петрол и доверието на инвеститорите в региона“, категоричен е събеседникът. Много западни компании преместиха офиси и централи в Дубай, но последиците от войната ще бъдат дългосрочни.

„Риск за доставките на горива в България няма, но следващите няколко седмици можем да очакваме ръст на цените. Това се отнася не само за България, но за цяла Европа“, отбеляза Шуманов.

