Защо Пентагонът поръчва пици, когато интернет следи всяко движение?

„Докладът за пиците на Пентагона”, който следи необичайната доставка на пици около Пентагона, наистина съществува, но Пентагонът знае за него и е разработил по-дискретни начини да храни войниците по време на извънредния труд.

Дългогодишната практика на „пица интел” около Пентагона може да остане в миналото, тъй като министърът на отбраната Пит Хегсет предложи тази седмица да прави големи поръчки за доставка на храна до щаба на американската армия „само за да заблуди всички”.

Бившият водещ на Fox News през уикенда, а сега лидер на Пентагона, се позоваваше на добре известния феномен, при който се наблюдава скок в поръчките за пица в района на Вашингтон и Северна Вирджиния точно преди важно геополитическо събитие.

Военните трябва да ядат, когато работят до късно.

Пентагонът често се описва като нервния център на глобалното военно присъствие на Америка и като основна цел на различните й противници. Всъщност обаче щабът на Министерството на отбраната е просто огромна офис сграда, която в продължение на много години е била най-голямата в света. В нея ежедневно работят около 26 000 души и, както във всеки офис, тези хора трябва да ядат, когато работят до късно. В резултат на това наблюдатели с орелско око следят ресторантите в близост до Пентагона – особено за пица, любимата храна в офиса – за признаци на необичайно големи поръчки, което е индикация, че скоро може да започне военна операция, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Поръчките за пица от ресторантите в близост до Пентагона се удвоиха в нощта преди САЩ да започне инвазията си в Гренада през октомври 1983 г.

Тази тенденция се повтори в нощта преди операция „Справедлива кауза“ от декември 1989 г., инвазията в Панама. Оттогава журналисти и анализатори наблюдават за увеличение на активността в Пентагона късно през нощта – и за доставки на пица или големи поръчки.

Domino’s Pizza отчита рязко увеличение на поръчките за пица точно преди Ирак да нападне Кувейт, според Франк Мийкс, който притежава 60 ресторанта Domino’s Pizza в района на Вашингтон. В този случай обаче доставките не са били за Пентагона, а за централата на ЦРУ в Ленгли, Вирджиния.

„Pentagon Pizza Report“ в X (бивш Twitter) сега проследява поръчките за храна за вкъщи на популярната храна, използвайки информация от отворени източници. Това по никакъв начин не е научно точно, но поръчките за пица исторически са били не толкова фин индикатор, че нещо голямо ще се случи.

Пентагонът е наясно с пица тракерите и е разработил контрамерки. Коментарите на Хегсет изглежда са били направени поне отчасти на шега, а не като сериозна мярка, за да заблуди интернет детективите.

„Мислех да поръчам много пици на случайни вечери, само за да заблудя всички“, каза Хегсет в неделя по Fox News. „Някои петъчни вечери, когато видите куп поръчки от Domino's, може да съм аз в приложението, който заблуждава цялата система, за да държим всички в неведение. Ние следим всеки индикатор.“

Волф Блицър, водещ на CNN, който някога е бил кореспондент на Пентагона, веднъж казал:

„Основното за журналистите – винаги следете пиците.“

Трябва да се отбележи, че в Пентагона не липсват заведения за хранене.

Вместо кафене има Concourse Food Court, където се намират няколко ресторанта за бързо хранене, включително Subway, Starbucks, Popeyes и дори Lebanese Taverna, местна верига в района на Вашингтон, специализирана в кухнята на Близкия изток.

По-навътре в сградата има McDonald’s, Taco Bell и Panda Express, достъпни само за федералните служители, които работят в сградата.Сградата предлага и разнообразие от ресторанти, включително Bistro 108 и Moe’s Southwest Grill. Въпреки това, според Chowhound и The Takeout, в Пентагона няма пицарии, което означава, че Министерството на отбраната трябва да поръчва храна за вкъщи от местни ресторанти по време на събития, в които участват всички служители.

Хегсет предположи, че поръчването на голямо количество може да е с цел осигуряване на оперативна сигурност, и посочи, че е добре запознат с факта, че информацията от отворени източници е лесно достъпна онлайн.

„Има причина Midnight Hammer да проработи, защото ние разбираме отворените източници, разбираме класифицираните начини, по които обществеността и други се опитват да наблюдават движенията, и по деликатен начин контролираме голяма част от това“, добави Хегсет.Да се надяваме, че Хегсет ще си спомни да не използва приложението Signal, ако балоните се издигнат.