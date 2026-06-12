Facebook се срина, Instagram също падна за някои потребители

Според downdetector Facebook и Instagram претърпяват сривове. Потребителите сигнализират проблеми с популярния сайт за социални медии, както и с Facebook Messenger и Instagram.
Много потребители не успяват дори да влязат във Facebook или получават грешка с надпис "Тази страница не е налична в момента".
Страниците на Instagram също не се зареждаха на много хора.
Facebook Messenger също не функционира
Засега няма график за разрешаване на проблемите.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.