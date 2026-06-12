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Facebook се срина, Instagram също падна за някои потребители

Няма график за разрешаване на проблемите

12.06.2026 | 16:57 ч. Обновена: 12.06.2026 | 16:57 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Според downdetector Facebook и Instagram претърпяват сривове. Потребителите сигнализират проблеми с популярния сайт за социални медии, както и с Facebook Messenger и Instagram. 

Много потребители не успяват дори да влязат във Facebook или получават грешка с надпис  "Тази страница не е налична в момента".

Страниците на Instagram също не се зареждаха на много хора.

Facebook Messenger също не функционира

Засега няма график за разрешаване на проблемите.

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Тагове:

Facebook срив социална мрежа
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