40-годишната Кейли Куоко е бременна за втори път!

Кейли Куоко е бременна за втори път. 40-годишната актриса обяви, че очаква второто си дете от годеника си Том Пелфри. И то също ще бъде момиченце.

В сряда вечерта звездата разкри щастливата новина чрез публикация в Instagram.

Първо виждаме как тя, 43-годишният Том и 3-годишната им дъщеря Матилда позират край шарена торта за разкриване на пола на бебето. Тя е разрязана и се вижда розов крем, което значи, че бебето е момиче.

Кейли си е направила и няколко селфита, на които показва наедрялото коремче.

Виждаме и как отново цялото семейство позира заедно, като Матилда е по синя рокля, а майка ѝ по бяла тениска и демонстрира бременното коремче.

"Завършваме нашето малко семейство, каква сбъдната мечта! Това второ пътешествие беше малко по-ветровито по много начини, но, уау, ние сме толкова благодарни за този момент!!! Малка сестричка идва!!! Том Пелфри, баща на момичета завинаги.", написа Куоко към кадрите.

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