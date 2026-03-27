22 години България в НАТО – министърът на отбраната Атанас Запрянов в „Големите последици“ по Bulgaria ON AIR

На 28 март от 14:00 часа в обзорното предаване „Големите последици“ с Миглена Георгиева по Bulgaria ON AIR гост ще бъде министърът на отбраната Атанас Запрянов, който ще коментира развитието на България в рамките на НАТО и актуалното състояние на армията.

Двадесет и две години след присъединяването на страната ни към Алианса разговорът ще проследи ключовите моменти от този процес – от първите очаквания през 90-те години до днешните предизвикателства пред отбраната и сигурността. Министър Запрянов ще сподели своя личен опит от времето на приемането на България в НАТО през 2004 г., както и оценка за ползите и трансформацията на въоръжените сили през годините.

В интервюто ще бъдат засегнати теми като процеса на присъединяване към НАТО и предизвикателствата пред армията, постигнатото от България като член на Алианса, текущото състояние на въоръжените сили, модернизацията и превъоръжаването, както и способностите на българските военни в контекста на съвременните рискове. Специално внимание ще бъде отделено и на възможните заплахи за националната сигурност на фона на конфликта в Близкия изток.

В края на разговора министърът ще отговори и на личен въпрос – какво означава за него фразата „За честта на пагона“.

В предаването ще бъде разгледана и темата за евакуацията на български граждани от Близкия изток с участието на бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев, Димитър Балтов от „Обединение Бъдеще за туризма“ и Евдокия Коджабашева от Асоциацията на българските застрахователи.

Зрителите ще могат да проследят и разговор за едни от най-значимите политически и обществени скандали в историята – от аферата „Профюмо“ до досиетата „Епстийн“, с участието на журналиста и кинокритик Владислав Апостолов.

