Тръмп потвърди: САЩ започнаха военна кампания в Иран ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп потвърди във видеоклип, публикуван в социалните медии, че Съединените щати са започнали военна кампания в Иран.

"Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме непосредствените заплахи от иранския режим, една злобна група от много корави, ужасни хора", каза президентът във видеото. "Неговите заплашителни дейности пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят."

Обръщението му трае осем минути.

"В продължение на 47 години иранският режим скандира "Смърт на Америка" и води безкрайна кампания от кръвопролития и масови убийства, насочена срещу Съединените щати, нашите войски и невинните хора в много, много страни", каза той.

Тръмп определи военната кампания в Иран като "мащабна и продължаваща", целяща да предотврати излагането на живота на американци на риск от страна на страната.

"Военните сили на Съединените щати предприемат мащабна и продължаваща операция, за да предотвратят тази много зла, радикална диктатура да заплашва Америка и нашите основни интереси за национална сигурност", каза той. "Ще унищожим ракетите им и ще сринем със земята ракетната им индустрия."

Той каза, че Иран е работил за възстановяване на ядрената си програма след бомбардировките на САЩ през юни срещу ядрените му съоръжения.

"Те отхвърлиха всяка възможност да постигнат ядрените си амбиции и ние не можем да го търпим повече", каза той.

Междувременно източници съобщиха, че целта на атаката тази сутрин е целият ирански режим, включително Хаменей.

В ход са подготовки за първите четири дни на интензивни съвместни удари. Армията на отбранителните сили на Израел казва, че Техеран ще изглежда различно още утре.

❗️ The target of this morning’s attack was the entire Iranian regime — including Khamenei Preparations are underway for the first four days of intensive joint strikes.The IDF says Tehran will look different as early as tomorrow. It has also been reported that Israel carried out… pic.twitter.com/3ytrhsDocq — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Съобщава се също, че Израел е извършил тежки удари по Исфахан - града, в който се намира едно от ключовите ядрени съоръжения на Иран.

От Ирак пък се появиха видеа, в които се вижда как ракетите летят над иракска земя, отпрявайки се към целите в Иран.

NEW: Video from Iraq shows missiles heading toward Iran around 10-15 minutes before the first explosions were reported. pic.twitter.com/qv15Z7ceOA — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 28, 2026