Преговорите за Украйна се сблъскаха с дебат "земя срещу гаранции“

Мирните преговори между Русия и Украйна, водени с посредничеството на САЩ, са в застой, тъй като Киев отказва да отстъпи територия в източната част на страната без бой. Според запознати с въпроса служители, искането на Кремъл не се противопоставя на Вашингтон.

В същото време президентът Володимир Зеленски е подложен на проверка, след като предложи различни оценки за готовността на САЩ да предоставят гаранции за сигурност.

Киев настоява, че са необходими надеждни гаранции за сигурност, за да се предотврати ново нашествие на Русия.

И все пак последните преговори показват, че въпросът вече е тясно свързан с най-спорната тема от всички: територията, особено бъдещето на украинския регион Донбас, състоящ се от частично окупираните Донецка и Луганска области.

Пред Ройтерс Зеленски заяви, че САЩ са готови да предложат такива гаранции в замяна на изтеглянето на войските на Украйна от части от Донбас, които все още са под контрола на Киев.

Изявлението дойде само два месеца след като Зеленски заяви, че двустранните гаранции за сигурност между САЩ и Украйна са "напълно договорени“, и седмици след като преговарящите от Украйна, Русия и САЩ се споразумяха за ролята на Вашингтон в надзора на потенциално прекратяване на огъня.

Украински представители преди това твърдяха, че се постига напредък по отношение на гаранциите, като някои дори предполагаха, че Русия е сигнализирала за отвореност към идеята, въпреки че Москва публично отрича това.

Тъй като преговорите за територията сега са в застой, тези по-ранни твърдения изглеждат все по-противоречиви с реалностите на разговорите.

Гаранции за сигурност

На практика, американските гаранции за сигурност никога не са били финализирани, според служители, запознати с преговорите.

Един украински служител заяви пред Kyiv Independent, че САЩ не са подписали никакви гаранции и вместо това са предложили финализирането им като част от по-широко споразумение – ефективно обвързвайки въпроса с всеобхватно споразумение за прекратяване на войната.

Подобно споразумение поставя въпроса за гаранциите зад най-трудното препятствие от всички: териториалните претенции на Русия, особено в Донбас.

Москва отдавна изисква украинските сили да се изтеглят от региона и сега изрично обвързва всяко бъдещо споразумение с подобен ход.

Украйна изключи възможност за изтегляне. В същото време, служители заявиха, че са проучени алтернативни споразумения, включително демилитаризирана зона. Украйна също така предложи идеята за създаване на свободна икономическа зона в части от разкъсвания от война регион.

Украински представители заявиха, че Киев е разгледал множество предложения, включително специални административни или икономически зони, но дискусиите в крайна сметка са стигнали до задънена улица.

На една от срещите американски представители отхвърлиха тези варианти и посочиха, че Русия вместо това разчита на изтеглянето на Украйна от Донбас.

Тази динамика изглежда е в основата на забележките на Зеленски.

"Американците са готови да финализират тези гаранции на високо ниво, след като Украйна е готова да се изтегли от Донбас“, каза Зеленски в интервю за Ройтерс.

Проблемът с Донбас

Териториалният спор в Източна Украйна все повече се превръща в централна пречка пред преговорите – и в точката, където се сблъскват конкуриращи се преговорни пътища.

Според човек, запознат с дискусиите, Киев е предложил това, което описва като "осъществими“ решения за справяне с проблема, но Москва ги е отхвърлила.

Американските преговарящи също са се опитали да разработят компромисни предложения по време на последния кръг от преговори, но тези идеи са били отхвърлени от двете страни.

Един човек каза, че американските преговарящи директно са казали на украинските си колеги, че Москва ще се съгласи само с оттеглянето на Киев.

"Териториалните въпроси са основната тема на дискусия. Досега не е постигнат напредък по тях“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на 26 март.

След срещата през август 2025 г. между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, Москва настоява за това, което описва като "Споразумение за закотвяне“, според което украинският Донбас ще бъде предаден на Русия.

По това време Съединените щати отхвърлиха предложението. Вашингтон все още твърди, че териториалните решения "са в ръцете“ на Киев и Москва.

В същото време американските служители изглежда не са склонни да оказват натиск върху Москва да се откаже от искането си, което засилва усещането за безизходица.

Докато някои съобщения предполагаха, че САЩ могат просто да се оттеглят от преговорите, един украински служител каза, че Вашингтон ще окаже натиск върху Киев да приеме исканията на Москва.

"Ако се оттеглят, това ще бъде тяхна загуба. Те не могат да си позволят никакви неуспехи и американското общество не вярва, че Украйна е виновна", на мнение е източникът.

Трудностите на Русия на бойното поле може да оформят хода на преговорите, каза Емил Кастехелми, военен анализатор от Black Bird Group.

"Причината преговорите да са в толкова трудно положение е, че нито една от страните не е достатъчно силна или достатъчно слаба, за да се опита сериозно да намери дипломатическо решение на войната, дори ако условията са трудни“, каза той.

Украйна, отбеляза той, все още може да устои на руски атаки и да започне локализирани контраофанзиви, докато Москва не е в позиция да диктува условия, особено след като не успя да превземе силно укрепени райони, които сега изисква Киев да се откаже.

За украинските войници на фронтовата линия дебатът за територията не е абстрактен. Мнозина казват, че отстъпките само биха окуражили Русия и биха удължили войната.