Рейтингът на Путин падна, не е бил толкова нисък от 2022 г. насам

И все пак 70,1% одобряват руския президент

27.03.2026 | 17:00 ч.
Държавният Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) регистрира най-ниския рейтинг на одобрение за руския президент от края на февруари 2022 г.

Между 19 и 22 март, според уебсайта на центъра, рейтингът на одобрение е бил 70,1%, което е с 1,9 процентни пункта по-малко от предходния период (9-15 март).

Според информацията, достъпна на уебсайта на ВЦИОМ, рейтингът на одобрение за Путин не е падал толкова ниско от края на февруари 2022 г., когато Русия започна голяма война с Украйна. Агенцията отбелязва, че рейтингът на одобрение за руския президент е бил по-висок например през юни 2023 г. по време на бунта на Пригожин и през август 2024 г. по време на нахлуването на украинските въоръжени сили в Курска област.

Проучванията на ВЦИОМ регистрират спад на доверието в Путин между 19 и 22 март до 75%, което е намаление с 1,7 процентни пункта в сравнение с предходния период. Доверието в премиера Михаил Мишустин също намаля (до 55%), както и подкрепата за партията "Единна Русия" (до 29,3%).

Общественото недоволство в Русия от блокирането на Telegram и спирането на мобилния интернет нараства, нещо, за което Кремъл е наясно. Политически стратег, работещ с руската президентска администрация, обаче отбеляза, че е трудно да се оцени въздействието на самото блокиране върху намаляващите рейтинги на одобрение на правителството:

"Твърде много негативни неща се случват – от постоянно покачващи се цени до нарастваща умора от войната. Трудно е да се оцени приносът на самото блокиране."

