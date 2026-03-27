Столичният инспекторат е в готовност за евентуални снеговалежи

27.03.2026 | 18:23 ч. 0
БГНЕС

Столичният инспекторат следи в реално време метеорологичните прогнози и е в пълна готовност за реакция при очаквани снеговалежи и влошаване на метеорологичната обстановка, съобщиха от инспектората.

Служителите му, съвместно с екипите на почистващите фирми, извършват непрекъснат мониторинг на условията. При необходимост своевременно ще бъдат възложени дейности по обработка на уличната мрежа, тротоари, спирки на градския транспорт и други обществени пространства с цел осигуряване на безопасно придвижване на гражданите. Снегопочистващите машини също са в готовност да реагират незабавно при влошаване на обстановката.

Столичният инспекторат ще продължи да информира гражданите за предприетите действия и апелира към всички участници в движението да бъдат внимателни и да се съобразяват с пътните условия.

НИМХ издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи от дъжд и за гръмотевици в 16 области на Западна и Централна България. Очакваните количества на валежа са до 20-35 литра на квадратен метър, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

