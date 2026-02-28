Русия за атаката срещу Иран: Това е опасна авантюра

Русия критикува американския президент Доналд Тръмп и Израел за предприемането на опасно безотговорна атака срещу Иран, която според Москва хвърля целия Близкия изток в бездна.

Съединените щати и Израел започнаха удари срещу Иран, насочени срещу неговото ръководство, и хвърлиха Близкия изток в нов конфликт, който според Тръмп ще сложи край на заплахата за сигурността на САЩ и ще даде на иранците шанс да свалят своите управници.

„Вашингтон и Тел Авив отново се впуснаха в опасно приключение, което бързо приближава региона към хуманитарна, икономическа и вероятно радиологична катастрофа“, заяви руското външно министерство, цитирано от Ройтерс. „Потапяйки Близкия изток в бездна от неконтролирана ескалация, те всъщност насърчават страните по света, предимно в региона, да придобиват все по-сериозни средства срещу възникващите заплахи.“

Дмитрий Медведев, заместник-председател на влиятелния руски Съвет за сигурност, разкритикува в събота американския президент Доналд Тръмп за атаката срещу Иран и постави под съмнение издръжливостта на Вашингтон, като се има предвид относително кратката история на Съединените щати в сравнение с тази на персийската цивилизация.