Новини Днес | 71

Израелски удари отнеха живота на министъра на отбраната на Иран и командира на гвардията

До момента няма официална реакция от страна на Иран

28.02.2026 | 17:18 ч. 34
Снимка: Reuters

Министърът на отбраната на Иран Амир Насирзаде и командирът на Революционната гвардия Мохамед Пакпур са били убити при израелски атаки, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

По-рано израелската армия заяви, че е взела на прицел представители на иранското ръководство, като е бомбардирала редица обекти в столицата Техеран, когато тази сутрин е започнала координираната със САЩ атака срещу Иран.

