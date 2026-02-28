Израелски удари отнеха живота на министъра на отбраната на Иран и командира на гвардията

Министърът на отбраната на Иран Амир Насирзаде и командирът на Революционната гвардия Мохамед Пакпур са били убити при израелски атаки, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници.
До момента няма официална реакция от страна на Иран.
По-рано израелската армия заяви, че е взела на прицел представители на иранското ръководство, като е бомбардирала редица обекти в столицата Техеран, когато тази сутрин е започнала координираната със САЩ атака срещу Иран.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.