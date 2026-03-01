IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Белгия задържа петролен танкер от руския сенчест флот

Това съобщи белгийския министър на отбраната Тео Франкен

01.03.2026 | 10:00 ч.
Белгия задържа днес петролен танкер от руския сенчест флот, предаде Ройтерс, позовавайки се на белгийския министър на отбраната Тео Франкен.

Руският сенчест флот включва кораби, които пренасят товари, заобикаляйки санкциите, наложени на Москва заради инвазията в Украйна на 24 февруари 2022 година.

"В рамките на последните няколко часа нашите въоръжени сили, с подкрепата на свои френски колеги, взеха на абордаж петролен танкер, принадлежащ на руския сенчест флот", написа Франкен в социалната платформа "Екс" тази сутрин.

"В момента плавателният съд бива ескортиран по посока на пристанището на Зеебрюге, където ще бъде закотвен", допълни министърът, цитиран от БТА.

