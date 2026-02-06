IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Белгия обмислят да създадат плаващ затвор

Няма достатъчно пространство в местата за лишаване от свобода

06.02.2026 | 13:45 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Белгия обмисля до лятото да създаде плаващ затвор върху платформа или на кораб в границите на едно от пристанищата в страната заради постоянната липса на достатъчно места в затворите на сушата, съобщиха местни медии.

елгия многократно е критикувана от Съвета на Европа заради пренаселеността на затворите, а наскоро медии съобщиха, че стотици затворници се налага да спят на земята и властите преговорят с Косово за прехвърляне на част от лишените от свобода. 

Отчита се, че съседна Нидерландия има вече опит с плаващ затвор, както и че в разгара на кризата с мигрантите през 2015 г. белгийските власти вече са използвали понтон, за да намерят място за техния подслон. 

Допълва се, че частни дружества проявяват интерес да предоставят необходимата услуга на властите, свързана с охраната на съоръжението, предвидено за около 350 души.

Министерството на правосъдието уточнява, че за да може плаващият затвор да заработи, ще бъде необходимо изграждане на допълнителна периферна инфраструктура. Експерти поясняват, че може да се наложат и законови промени заради възможността частни фирми да се включат в тези дейности.
(кор. на БТА Николай Желязков)

 

