Иран: Дали има смисъл да се преговаря със САЩ?

Постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни изрази днес съмнение доколко има смисъл да се преговаря със САЩ, предаде Ройтерс.

Той направи този коментар три дни след като САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по Иран, който отговори с обстрел по американски военни и други цели в Близкия изток.

"На този етап имаме много дълбоки съмнения дали е полезно да се преговаря", каза Бахрейни пред репортери.

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да преговаря, но вече е твърде късно.