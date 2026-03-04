Ормузкият проток е блокиран: С до 5% ще скочат цените на горивата у нас?

Заради конфликта в Близкия изток цените на петрола скочиха. Вече пети ден Ормузкият проток е блокиран. Застрахователните компании отказват да застраховат танкерите срещу атака от Иран.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е готов

бойният флот на САЩ да ескортира търговските кораби през протока.

Анализаторът на международните пазари Димитър Георгиев определи ситуацията като притеснителна.

"През това столетие не сме виждали такава ситуация, за пръв път имаме истинска ескалация.

20% от световния петрол минава през Ормузкия проток.

Азиатските страни са много по-засегнати от Европа. Ситуацията е сериозна, защото няма откъде да мине петролът", заяви той в "България сутрин".

По думите му вероятно самите рафинерии в Близкия изток ще спрат да произвеждат петрол, защото няма откъде да го изнасят.

"Азия внася петрол, но изнася за Европа всякакви неща. Временно може да има проблеми с доставки на отделни компоненти", каза още анализаторът.

С около 20% поскъпна петролът, отбеляза Георгиев пред Bulgaria ON AIR и добави, че основният сценарий е да сме близо до върховете в цената на петрола.

"Голяма част от лошите неща вече са отчетени от пазарите. Кризата е с временен характер. Ясно е, че военната сила на САЩ и нейните съюзници в региона в пъти надвишава тази на Иран. Иран атакува свои съседи без причина и настрои всички срещу себе си.

До седмици Иран ще се предаде, след това ще видим връщане на старите нива на цените на петрола",

коментира анализаторът.

Според него, ако конфликтът продължи по-дълго, може да се стигне до цена от над 100 долара за барел.

"Едно от най-лошите неща е Иран да започне да използва своите балистични ракети. Лош сценарий е да видим горящ танкер. Тогава може да видим цени над 100 долара", поясни Георгиев.

Гостът изтъкна, че всеки момент ще видим отражение по цените на колонките по бензиностанциите у нас.

"Максимум до 5% ще бъде поскъпването на горивата у нас.

Цените на горивата в България са най-ниските в Европа. Нямаме изменение на цените вече повече от 5 години. Ще видим леко поскъпване, няма да продължи дълго и няма да го видим в инфлацията", прогнозира експертът.

"Иран разпространява страх, затова напада всички, включително граждански цели. Досега се справят много успешно. Дават си сметка, че няма как да победят военно. Това са действа на религиозни фанатици, в тяхното ДНК е вписано, че трябва да унищожат Израел. Те живеят, за да унищожават, по този начин виждат своето прераждане.

За съжаление, с преговори не става", заяви Георгиев.

Той подчерта, че е много важно е да се намери начин да бъде отворен Ормузкият проток.

"Ако се отпуши, може бързо да видим спадане в цените на петрола в рамките на часове", посочи анализаторът.