BGONAIR Live
Новини Днес | 12

Иран избра новия си върховен лидер, втория син на Хаменеи

Моджтаба Хаменеи е със санкция от САЩ

04.03.2026 | 07:40 ч. 20
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Съветът на експертите избра Моджтаба Хаменеи, син на Али Хаменеи, за следващ върховен лидер на Иран, съобщи Iran International.

Моджтаба е роден през 1969 г. в Мешхед и е второто дете в семейството на бившия лидер на Иран Али Хаменеи. След като завършва училище, изучава теология. През 1999 г. продължава образованието си в религиозния център на свещения за шиитите град Кум, след което става духовен служител. 

Моджтаба не е високопоставен духовен деец и няма официална роля в режима

Той е духовник от среден ранг. Наскоро държавните медии започнаха да го наричат аятолах, което се тълкува като опит за легитимиране на неговата позиция.

Вторият син на Хаменеи е известен със значителното си влияние зад кулисите и близките си връзки с Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), най-влиятелният военен орган в страната, както и с доброволческата паравоенна формация Басидж. Моджтаба е служил в Революционната гвардия по време на войната между Иран и Ирак (1987–1988), където е изградил силни връзки с висши военни командири.

През 2019 г. срещу него бяха наложени санкции от страна на САЩ 

Според американското Министерство на финансите, баща му е делегирал значителна част от правомощията си на него, въпреки че Моджтаба никога не е заемал изборен пост, пише Сега.

Изборът на Моджтаба е донякъде изненадващ. До сега потенциалния му избор бе под въпрос, защото той свързан с идеята за наследствена власт. Ислямската революция от 1979 г. беше насочена срещу монархията, и предаването на властта от баща на син се счита за противоречащо на принципите на иранската република. Влиянието на КСИР обаче очевидно е било по-силно от този принцип. 

