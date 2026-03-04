Цената на петрола скочи, добивът в Ирак е на ръба на колапс

Цената на петрола продължи да расте, тъй като в Близкия изток избухнаха нови атаки, а търговците обмисляха плана на САЩ за застраховане и ескортиране на танкери, преминаващи през Ормузкия проток, като трафикът по жизненоважния воден път беше почти спрян.

Цената на сорта Brent се повиши до 83 долара за барел, след като се покачи с около 12% за два дни, което е най-голямото покачване от 2020 г. насам, докато цената на West Texas Intermediate беше близо до 76 долара. Президентът Доналд Тръмп заяви във вторник, че Американската корпорация за финансиране на международното развитие ще предложи застраховка на плавателни съдове, за да помогне за осигуряване на потока от енергия и друга търговия, като осигури военноморски ескорт, „ако е необходимо“.

Ходът на САЩ следва признаци на нарастващи смущения за производителите в региона от ефективното затваряне на ключовия търговски маршрут. Ирак - вторият по големина производител в ОПЕК - започна да затваря находището Румайла, най-голямото в страната, и проекта West Qurna 2. Когато спирането приключи, по-голямата част от производството на страната - около 3 млн. барела на ден - ще бъде спряно.

В Саудитска Арабия големите петролни складове се запълват бързо, според компанията за геопространствени анализи Kayrros.

Световният петролен пазар е хвърлен в смут от войната на САЩ и Израел срещу Иран, като удари и контраатаки се разпространяват в Близкия изток. Войната спря търговията, принуди производителите да заключат производството и принуди затварянето на голяма рафинерия и завод за износ на газ. Рязко покачващите се цени на суровия петрол, газа и петролните продукти засилиха призрака на глобална енергийна криза.

„Военноморските ескорти ще бъдат седящи мишени за иранските атаки“, се казва в бележка на анализатори, включително Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за стоки. „Така че САЩ може да изберат да изчакат, преди да ескортират кораби, докато не преценят, че способността на Иран да атакува е намаляла.“

Военните действия продължиха и на петия ден от конфликта в сряда. Израелските отбранителни сили заявиха, че са започнали „широка вълна от удари“, насочени срещу Иран. Отделно Централното командване на САЩ заяви в актуализация, че е унищожило 17 ирански кораба и стотици пускови установки и дронове.

„Днес няма нито един ирански кораб, плаващ в Арабския залив, Ормузкия проток или Оманския залив, и ние няма да спрем“, каза адмирал Брад Купър във видеоклип, публикуван в X. Сред унищожените кораби е и „най-оперативната иранска подводница, която сега има дупка в борда си“, каза Купър.

С проточването на кризата показателите на петролния пазар показват остър краткосрочен недостиг. Разликата между цените на Brent - разликата между двата най-близки договора - се е увеличила до 3,15 долара за барел при обратно контанго, което е бичи тренд. Преди месец разликата беше само 71 цента.

Ормузкият проток е тесен воден път, който свързва Персийския залив с Индийския океан, а Иран е на север. Той е важен канал за световната търговия с енергия, пренасяйки около една пета от световния петрол и газ. От началото на войната миналата събота танкерите избягват региона предвид нарастващите рискове, включително заплахите от Техеран срещу корабите.

След коментарите на Тръмп относно плана за ескорт, Техеран повтори предупреждението към корабите в района. Ормузкият проток е във военно време и корабите, плаващи през него, „могат да бъдат изложени на риск от ракети или дронове“, се казва в изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, цитирано от полуофициалната информационна агенция Fars. Иран е ударил повече от 10 танкера с различни снаряди, защото са игнорирали предупрежденията му, добавиха от агенцията.

Ефективното затваряне на Ормузкия проток представлява огромно предизвикателство за вносителите на петрол и газ, включително азиатските икономики, които са силно зависими от потоците. Някои, включително Китай, имат запаси, които ще помогнат за смекчаване на евентуални краткосрочни прекъсвания, но един продължителен конфликт заплашва бързо да ги изчерпи. Алтернативните доставки извън Близкия изток вероятно ще бъдат по-скъпи, като рязко покачващите се цени за превоз на товари ще допринесат за нарастващите разходи.

„Пазарът няма да се успокои, освен ако не види доказателства за възобновяване на трафика към нормалното“, каза Вандана Хари, основател на аналитичната фирма Vanda Insights.

Международната агенция по енергетика – агенцията със седалище в Париж, която координира глобалното освобождаване на петролни запаси по време на смущения – свика извънредно заседание във вторник. Тя отбеляза, че страните членки държат над 1 милиард барела в аварийни запаси.

Войната почти спря корабния трафик през Ормузкия залив, оставяйки само шепа празни танкери в Персийския залив, които все още са налични за товарене. Резултатът е, че някои от най-големите производители в света изчерпват резервоарите си за съхранение - ситуация, която вече е станала критична за Ирак и в крайна сметка ще изпита други, ако водният път не бъде отблокиран. Саудитска Арабия също обмисля алтернативни възможности за износ.

„Тъй като Ормузкият проток все още е неактивен, времето изтича“, заявиха в бележка анализатори на JPMorgan Chase & Co.

Недостигът на кораби и опасенията относно навигацията в Ормуз доведоха разходите за превоз на петрол от Близкия изток до безпрецедентни нива във вторник. Дневните цени за супертанкери, доставящи петрол от региона до Китай, сега са около 481 000 долара, според данни на Балтийската борса в Лондон.

Това е знак за това как броят на корабите в Персийския залив намалява. Между шест и 12 много големи превозвачи на суров петрол има в залива и могат да бъдат резервирани, според Oil Brokerage Ltd. и източници за проследяване на кораби.

Спирането може да обхване около две трети от общия добив на Ирак през следващите дни, ако Ормузкият проток остане ефективно забранен за кораби, казаха те. Багдад също така спря износа на петрол от северния си полуавтономния регион Кюрдистан до пристанището Джейхан в Турция, съобщиха по-рано хора, пряко запознати със ситуацията.

Военните действия в Близкия изток, които започнаха през уикенда, разтърсиха енергийните пазари по целия свят, като петролът в Лондон достигна 85 долара за барел във вторник, а цените на европейския природен газ скочиха с над 65% през последните две сесии.

Големите петролни складове в Саудитска Арабия се запълват бързо, тъй като ключовият експортен маршрут през Ормузкия проток остава затворен за корабоплаване, според компанията за геопространствени анализи Kayrros.

Терминалът Джуайма на източното крайбрежие на страната „бързо изчерпваше свободния си капацитет“ към 1 март, написа съоснователят и главен анализатор на Kayrros Антоан Халф в публикация в LinkedIn. Четири от шестте резервоара в рафинерията Рас Танура – ​​спряна след атаки от Иран тази седмица – бяха пълни, каза той.

„Ниският капацитет за съхранение на Ирак е структурна уязвимост“, пише Халф. „Други са готови да последват, ако блокирането на пролива продължи.“

Като цяло, общият капацитет за съхранение на сушата в петте арабски производители в Персийския залив е приблизително 350 милиона барела, каза той. Към 1 март наблюдаваните запаси от суров петрол в тези страни са около 175 милиона барела. Оперативният капацитет рядко надвишава 80% от номиналните нива, добави Халф.

