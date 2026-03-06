IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Симон Милков без допуск до НС, беше изведен от фоайето пред пленарната зала

Председателят на НС Рая Назарян обеща да вземе отношение по въпроса

06.03.2026 | 11:32 ч. Обновена: 06.03.2026 | 11:34 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Квесторите изведоха влогъра Симон Милков от фоайето пред пленарната зала на Народното събрание, където стоят журналистите. Той е с отнет достъп до сградата като журналист. Днес е пуснат като гражданин от народен представител, казаха за БТА от пресцентъра на парламента. 

Преди това Явор Божанков от ПП-ДБ посочи, че месеци наред са представяли доказателства за човек, който има криминално досие десетки страници, многократно осъждан, и с брутално поведение към народни представители, недопустимо за тази сграда. Вчера имаше изключително грозен инцидент към жени, други журналисти, посочи той. Всички са възмутени как това е възможно в сградата на Народното събрание, добави Божанков.  

Председателят на Народното събрание Рая Назарян заяви, че от сряда това лице няма право да влиза в парламента. Допускът му е отнет, съобщи тя.

Тази сутрин отново този човек е тук, каза в отговор Явор Божанков. Той добави, че Милков е пред вратата към пленарната зала и Рая Назарян обеща да вземе отношение по въпроса.  

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Симон Милков влогър достъп НС отнет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem