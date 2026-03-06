Симон Милков без допуск до НС, беше изведен от фоайето пред пленарната зала

Квесторите изведоха влогъра Симон Милков от фоайето пред пленарната зала на Народното събрание, където стоят журналистите. Той е с отнет достъп до сградата като журналист. Днес е пуснат като гражданин от народен представител, казаха за БТА от пресцентъра на парламента.

Преди това Явор Божанков от ПП-ДБ посочи, че месеци наред са представяли доказателства за човек, който има криминално досие десетки страници, многократно осъждан, и с брутално поведение към народни представители, недопустимо за тази сграда. Вчера имаше изключително грозен инцидент към жени, други журналисти, посочи той. Всички са възмутени как това е възможно в сградата на Народното събрание, добави Божанков.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян заяви, че от сряда това лице няма право да влиза в парламента. Допускът му е отнет, съобщи тя.

Тази сутрин отново този човек е тук, каза в отговор Явор Божанков. Той добави, че Милков е пред вратата към пленарната зала и Рая Назарян обеща да вземе отношение по въпроса.