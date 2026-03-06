Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Франция

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов съобщи, че има предложение ядреният чадър да бъде разширен над България. “Страната ни трябва да има интерес. Г-жа Йотова трябва да участва в преговори с президента Макрон”, коментира Атанасов в кулоарите на парламента.

Депутатът от ПП-ДБ още веднъж каза, че ситуацията в Близкия изток е динамична и е необходимо създаването на ситуационен център 24/7, а информация от службите да се подава постоянно.

“Смятаме, че трябва да се свика КСНС”, категоричен е Атанасов.

Депутатът все пак успокои, че за страната ни няма пряка опасност, но трябва да се вземат мерки. По думите му в КСНС трябва да се извика и формацията на Румен Радев заради големия резултат, който му дават агенциите на предстоящите избори.

Отношение по темата взе и евродепутатът Радан Кънев, който заяви, че подобна отбранителна инициатива трябва да стига и до страната ни. "Трябва да се свика Консултативния съвет по национала сигурност. Темата да излезе от предизборната кампания и да се постигне национален консенсус", каза още Кънев.

"Това е призив да се търси национален консенсус по всички въпроси. Френската република предлага на партньорски държави да разшири ядрения си чадър. Това е сериозна основа за бъдещето. Макрон обяви, че преговаря с Германия, Белгия, Полша, Гърция и извън ЕС - Великобритания", добави евродепутатът.