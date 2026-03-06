Дечев призова МВР да е безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 17 / 17

Искам от Вас да бъдете смели, решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Toва каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на Национално съвещание на МВР във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Той подчерта, че ако колегите му действат в рамките на закона, винаги ще ги защити. "В мое лице ще намерите железен съюзник в труден момент, при оказан натиск срещу вас от когото и да е", заяви Дечев.

Той подчерта, че не иска да се стига до касиране след вота.

Дечев заяви още, че Законът за МВР дава достатъчно правомощия на полицейските органи да осигурят законосъобразни, честни, прозрачни и демократични избори.

„Ако това в миналото не се е случвало, проблемът може да се търси най-вече в политическата воля. В мое лице, в лицето на настоящото правителство и неговия ръководител Андрей Гюров, искам да ви уверя, че ще бъдем безкомпромисни, последователни и ще направим всичко възможно за истински, честни, законосъобразни избори”, каза Дечев.

"За мен понятието правова държава не е куха фраза, това е един от фундаментите на една съвременна, модерна, цивилизована държава, каквато ние много бихме искали да бъдем. Аз наистина вярвам в идеята за правовата държава. Част от тази идея са демократичните, законосъобразно проведени избори, в които МВР има изключително важна, ключова роля", каза Дечев.