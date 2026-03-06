IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Дечев призова МВР да е безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове

Той подчерта, че ако колегите му действат в рамките на закона, винаги ще ги защити

06.03.2026 | 11:24 ч. Обновена: 06.03.2026 | 12:44 ч. 14

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 17

Искам от Вас да бъдете смели, решителни в предстоящите дни до парламентарните избори, да действате безкомпромисно срещу всеки опит за купуване на гласове, за контролиран или корпоративен вот. Toва каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по време на Национално съвещание на МВР във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Той подчерта, че ако колегите му действат в рамките на закона, винаги ще ги защити. "В мое лице ще намерите железен съюзник в труден момент, при оказан натиск срещу вас от когото и да е", заяви Дечев. 

Той подчерта, че не иска да се стига до касиране след вота. 

Свързани статии

Дечев заяви още, че Законът за МВР дава достатъчно правомощия на полицейските органи да осигурят законосъобразни, честни, прозрачни и демократични избори. 

„Ако това в миналото не се е случвало, проблемът може да се търси най-вече в политическата воля. В мое лице, в лицето на настоящото правителство и неговия ръководител Андрей Гюров, искам да ви уверя, че ще бъдем безкомпромисни, последователни и ще направим всичко възможно за истински, честни, законосъобразни избори”, каза Дечев.

"За мен понятието правова държава не е куха фраза, това е един от фундаментите на една съвременна, модерна, цивилизована държава, каквато ние много бихме искали да бъдем. Аз наистина вярвам в идеята за правовата държава. Част от тази идея са демократичните, законосъобразно проведени избори, в които МВР има изключително важна, ключова роля", каза Дечев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дечев избори МВР Нациожнално съвещание
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem