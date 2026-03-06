Западна компания започва производство на смъртоносни дронове за Украйна

Украинските инженери са произвели десетки хиляди летящи, плаващи и пълзящи дронове, които са се оказали смъртоносни на бойното поле. Сега ново стартиращо предприятие планира да започне да произвежда тази технология извън Украйна, за да помогне за превъоръжаването на Европа и Съединените щати, които се подготвят за бъдещи войни.

Петролният танкер MKD VYOM беше в последния етап от пътуването си от Холандия до рафинерията Рас Танура в Саудитска Арабия, когато в неделя плаваше край брега на Мускат, Оман. Тогава танкерът, който е с дължината на два футболни терена, беше разтърсен от експлозия.

Той беше ударен от безпилотна лодка, съобщи морският център за сигурност на Оман, което предизвика пожар в машинното отделение и уби един от членовете на екипажа. Произходът му е неизвестен.

През последните няколко години съюзниците на Иран в Йемен са организирали няколко атаки срещу товарни кораби, използвайки морски дронове. Но тази атака е първият случай, в който безпилотен кораб е използван в настоящия конфликт в Персийския залив, който започна в събота, когато САЩ и Израел атакуваха Иран и убиха върховния му лидер аятолах Али Хаменеи.

Автономните лодки все повече се превръщат в част от съвременната война – най-вече в войната в Украйна, където страната ги използва ефективно, за да се изправи срещу много по-мощния руски флот. В началото на войната през 2022 г. руската Черноморска флота заплашваше украинското крайбрежие и блокираше важния износ на зърно. По-малко от четири години по-късно тя е ограничена до голяма степен в пристанището в Севастопол, Крим, благодарение на серия от атаки, организирани от флота от дронови лодки, управлявани от украинските разузнавателни служби.

Безпилотните плавателни съдове с размерите на моторни лодки, натоварени с експлозиви, са отговорни за най-малко 16 удара, при които са се блъснали челно в кораби на руския флот. Лодките, наречени „Магура“, сега са оборудвани и с ракети земя-въздух и се счита, че са свалили най-малко два руски изтребителя, пише Forbes.

Сега нова компания в областта на отбраната планира да започне да продава версия на украинската „Магура“ на други военни сили от НАТО. Uforce вече е придобила мажоритарни инвестиции, за да „обединява” няколко украински компании, включително производителите на „Магура”, с цел да разшири производството извън Украйна и да адаптира оръжията си за западните армии. Изпълнителният директор на Uforce Олег Рогински залага, че адмиралите и генералите от НАТО ще предпочетат да закупят такива изпитани в битка дронове, вместо неизпитани и скъпи съоръжения от американски и европейски стартиращи компании.

Uforce е създадена като компания със седалище във Великобритания, за да привлече подкрепата на чуждестранни рискови капиталисти, които дори преди войната се колебаеха да инвестират в украински компании, казва Рогински. Uforce вече е набрала 50 милиона долара от рисковите фондове Lakestar, Shield Capital и Ballistic Ventures и други при оценка от 1 милиард долара.

Uforce също така разработва дрон за хвърляне на бомби, наречен Nemesis,

камикадзе дронове за прехват и танков дрон с размерите на ATV, въоръжен с картечница, след като е придобила дялове в украинските им производители.

Това е много различен подход от американските и европейските стартиращи компании в областта на отбраната като Anduril, Helsing и производителя на дронове Saronic, които първоначално събраха огромни суми пари при изключително високи оценки с обещанието да спечелят изгодни военни договори, въпреки че тяхната технология е до голяма степен нетествана. Uforce заедно с придобитите от нея компании имаше 1000 служители с „значителни“ приходи от вътрешни сделки за масово производство на дронове в Украйна.

Рогински заяви, че в момента се строят фабрики на неизвестни места в Европа за производството на нови варианти на тези оръжия, специално преработени за западните въоръжени сили.

„Въоръжените сили и отбранителните организации по целия свят са видели с очите си как се променя войната“, казва Радж Шах, който ръководи инвестицията на рисков фонд Shield Capital от Bay Area в Uforce. „Най-важното е кой може да приложи тези концепции, технологии и системи по-бързо.“

През цялата война украинското правителство забрани износа на оръжия, проектирани и произведени в страната, за да избегне недостиг на собствения фронт. Миналия месец то отмени ограниченията, като Reuters съобщи, че украинските власти очакват износът на оръжия да донесе милиарди долари годишно. Но продажбата на критични системи като дронове за прехват, когато Киев е подложен на ежедневни въздушни удари, остава чувствителен въпрос за местните законодатели.

С отмяната на забраната украинският президент Володимир Зеленски и германският министър на отбраната Борис Писториус откриха миналия месец фабрика в Германия като част от инициативата „Build With Ukraine“, която ще позволи на компании като Uforce да разширят производството си, използвайки индустриалната база на Европа, извън обсега на руските въздушни удари.

Това, което ще бъде произведено другаде в Европа, може да изглежда подобно на дроновете, използвани в Украйна, но трябва да бъде много по-различно, за да отговори на очакванията и изискванията на западните въоръжени сили, казва Рогински. Европейските военноморски сили биха искали версия на дрона Magura, която да може да издържи зимните бури в Атлантическия океан и Средиземно море, например. Докато украинските въоръжени сили са направили компромиси, като са използвали евтини компоненти от Китай, за да пуснат в употреба повече дронове, международните версии на Uforce ще имат своя собствена сигурна верига за доставки, казва той.

Това означава, че дроновете на Uforce ще бъдат значително по-скъпи от версиите, произведени в Украйна. Но все пак цената им може да бъде по-малко от половината от тази на американските стартиращи конкуренти като Saronic, която продава дрон с подобни размери за около 2 милиона долара, каза Рогински.

Не е сигурно, че това, което работи в Украйна днес, ще работи за западните въоръжени сили в бъдещ конфликт, като се има предвид, че технологиите за дронове могат да имат много кратък срок на годност, казва Джеймс Акуна, главен оперативен директор на компанията за инвестиции в отбраната Ondas Capital. „Това, което е наистина ценно тук, е това, което е в главите на украинските производители и оператори на дронове, какво са научили и как са се адаптирали към руските контрамерки“, казва той.

„Много е впечатляващо това, което украинците са направили, за да отблъснат руската Черноморска флота отвъд линията на оръжията до Севастопол, Крим, но има ограничения“, казва Сидхарт Каушал, старши научен сътрудник в британския мозъчен тръст за отбрана Royal United Services Institute. Той посочва, че атаките с лодки Magura са били ограничени предимно до по-малки руски кораби и не е ясно как самоубийствените дронове биха се вписали в по-голямата флота на НАТО.

Освен производството на дронове, Uforce може да запълни и голяма празнина в способностите на европейските въоръжени сили да се противопоставят на тях. От началото на конфликта между Иран и САЩ, вълни от ракети и безпилотни самоубийствени дронове Shahed са изстрелвани срещу американски военни съоръжения в Персийския залив, както и срещу Обединените арабски емирства, Израел и други съюзници на САЩ в региона.

Десетки от тези дронове и ракети бяха пресечени от ракетни прехващачи Patriot и THAAD, но някои проникнаха и удариха военни и граждански цели. Тази битка противопостави нискотехнологичните, масово произвеждани дронове на Иран, които могат да струват едва 30 000 долара, на бързо изчерпващите се запаси от американски боеприпаси, които могат да струват 5 милиона долара на изстрел.

Подобна битка се води и в небето над Украйна, като страната все повече произвежда свои собствени дронове, за да прихваща руските версии на иранските дронове Shahed. През февруари около 70% от дроновете, насочени към Киев, бяха свалени с помощта на местно произведени противоракетни системи, заяви в понеделник Олекandr Syrskyi, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна.

Но въпреки че Украйна е отменила ограниченията за продажбите на европейския пазар на продуктите на местните си компании за отбрана, това не важи за Близкия изток, където износът все още е забранен. Страни като Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Израел може да се сблъскат с дълго чакане за нови средства за отбрана, дори и докато иранските дронове продължават да бомбардират. Президентът Зеленски заяви във публикация във вторник, че е провел разговори с Катар и ОАЕ, но „защитата на нашите партньори може да продължи само без да се намаляват нашите собствени отбранителни способности“.