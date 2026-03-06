Иран губи ракетен капацитет и преминава към дронове, променя се динамиката на войната

Конфликтът в Близкия изток вече се развива по най-тежкия сценарий, който експертите се опасяваха да не се сбъдне. Иран губи ракетен капацитет и преминава към дронове, което променя динамиката на войната. Атаката срещу британската база в Кипър показа, че конфликтът вече засяга и Европа. Следващите седмици ще покажат дали вътрешни бунтовнически групи ще разклатят режима в Иран. Ормузкият пролив остава критичният индикатор за това докъде ще се разрасне войната. Това каза Тихомир Безлов, Центъра за изследване на демокрацията, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

Конфликтът между Иран, Израел и съседните държави навлиза в по-сложна фаза, в която прогнозите стават все по-несигурни. Според Тихомир Безлов развитието следва най-тежките сценарии, включително ограничаване на корабоплаването и разширяване на ударите към нови страни.

Иран променя тактиката си, като преминава от масирани ракетни атаки към по-евтини и трудни за прихващане дронове. Регионалната динамика поставя под натиск и европейските държави, които се опитват да избегнат въвличане.

Иран и Израел продължават да следват собствените си стратегически цели.

Според него ограничаването на корабоплаването през ключовия Ормузки пролив вече е факт и това е част от най-рисковия сценарий, който експертите обсъждаха още в началото на конфликта.

Безлов посочи, че интензитетът на иранските ракетни атаки е спаднал с около 90 процента спрямо първите дни на ескалацията.

„Съединените щати и Израел твърдят, че са унищожили около 300 балистични ракети“, което силно ограничава възможността на Техеран да извършва масирани удари.

В резултат Иран се насочва към дронове тип камикадзе, които са евтини, лесни за изстрелване и изискват скъпи ракети за прихващане. Това според него ще бъде ключов фактор в следващите седмици.

Експертът подчерта, че географията на ударите се разширява, като вече са засегнати Азербайджан, Катар, Бахрейн и други държави от региона.

Той отбеляза, че „едно от неочакваните развития беше атаката срещу британската база в Кипър“, което въвлече Великобритания в много по-активна роля.

Според него реакцията на Иран към евентуални европейски конвои през Ормузкия пролив ще бъде важен индикатор за това дали конфликтът ще се задълбочи.

По отношение на дипломатическите перспективи Безлов подчерта, че Иран отказва да преговаря и не приема посредничество от държавите от Залива.

Той заяви, че „основният сценарий на САЩ е максимално да деградират иранските възможности за атака“, което означава, че ударите вероятно ще продължат.

Вътрешнополитическата нестабилност в Иран, ниската подкрепа за режима и активизирането на етнически бунтовнически групи също могат да окажат влияние върху развитието на конфликта.

Според него следващите седмици ще покажат дали ще има вътрешни размествания, които да променят динамиката.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria