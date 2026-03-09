Иранската гвардия обяви, че подкрепя новия лидер

От ръководството на иранската револючионна гвардия изразиха подкрепа за новия върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей, предаде Ройтерс.

Той е син на убития Али Хаменей и по-рано вчера беше избран от Съвета на експертите, въпреки предупреждението на Доналд Тръмп, че лидер, който е избран без "без позволението" на Вашингтон, няма да изтрае дълго, съобщи БНР.

Ислямската революционна гвардия има централна роля в отбраната на Иран срещу ударите на САЩ и Израел. През изминалите дни те извършват обстрел по израелска територия и по точки в държави от Близкия изток, за които твърдят, че са свързани със САЩ.

Освен това гвардията контролира важния за търговията с петрол Ормузки проток.