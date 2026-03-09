IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жена обстрелва дома на Риана в Бевърли Хилс

Няма пострадали

09.03.2026
Снимка:БГНЕС/EPA

Жена е произвела многобройни изстрели срещу дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс вчера, предаде Ройтерс.

Един от куршумите е преминал през стена на къщата, съобщават местни медии.

Говорител на полицията на Лос Анджелис, цитиран от „Лос Анджелис Таймс“ и „Ен Би Си 4“, е казал, че властите са получили сигнал за стрелба в 13:21 ч. местно време и са задържали 30-годишна жена, заподозряна за стрелбата.

Риана е била в дома си по време на инцидента, но няма информация за пострадали, според източник, цитиран от „Лос Анджелис таймс“. Около 10 изстрела са били произведени от автомобил, намиращ се на улицата срещу вратата на имота.

Следователите все още се опитват да установят мотивите за нападението. Певицата и бизнесдама Риана не е коментирала случилото се, отбелязва Франс прес.

