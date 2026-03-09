Иран е политически обезглавен. Военните кораби на иранския флот са потопени. Хиляди цели в Иран са унищожени от въздушни удари, а хиляди дронове и ракети от Иран са прихванати. Въпреки това, зад кулисите, Израел, Съединените щати и държавите от Персийския залив се чувстват неспокойни, въпреки съобщенията за успех. Ами ако Корпусът на стражите на ислямската революция (IRGC) не се срине? Ами ако продължат да атакуват с все по-евтини дронове, ракети и малки лодки?

Подобни сцени се разиграват в бойното пространство на Персийския залив: малък дрон се приближава до американски разрушител с висока скорост; корабът задейства алармата и защитните му системи реагират незабавно със скъпи сензори, ракети и маневри. Дрон над водата струва няколко хиляди долара. Реакцията може да струва милиони. А разрушителят е само един от многото, които изискват многодоменна отбрана, пише за TNI Нико Ланге, основател и директор на IRIS (Институт за анализ на риска и международна сигурност) и старши съветник в GLOBSEC.

Това разкрива нова икономика на войната. Евтиното побеждава скъпото. Масата побеждава съвършенството. Скоростта побеждава традицията. Иран разчита на големи количества дронове, ракети и малки лодки. Това не е така, защото са усъвършенствани в продължение на десетилетия, произвеждани години наред или експлоатирани без неизправности. По-скоро те са достатъчни за задачата да претоварят отбранителните системи. Те принуждават врага да реагира с големи разходи. И обръщат съотношенията на разходите.

Всяка успешна отбрана в крайна сметка води до икономическа загуба. Ако освен това скъпите радари и сензори, които могат да струват милиарди и могат да бъдат заменени едва след години, бъдат унищожени от сравнително прости дронове, тактическата победа в тази война може в крайна сметка дори да включва стратегически поражения.

Дали Техеран в крайна сметка ще успее да заложи на новата икономика на войната, предстои да видим. Има много основания да се предполага, че няма да успее. Въпреки това, тази война вече бележи повратна точка. Старата американска и западна идея за технологично превъзходен, бърз и чист военен удар се разпада. Противници като Иран и Русия принуждават защитниците да отговарят на вълни от евтини атаки със скъпи контрамерки многократно.

Докато Съединените щати се готвят да бъдат домакини на Световната купа и Олимпийските игри, те трябва да представят единен фронт въпреки политическите разделения.

Американските военни се нуждаят най-добре от стабилен и последователен растеж на разходите за отбрана,

а не от прекалено големи разходи.

Войната с Иран ще бъде катастрофален стратегически отклонение за Съединените щати, тъй като те се стремят да се конкурират дипломатически, икономически, военно и технологично с Китай.

Това не е нищо ново. Новата военна реалност е налице от години в Украйна и другаде. Но западните политически лица, вземащи решения, военните плановици и производителите на оръжие до голяма степен са си затваряли очите за това досега, поради прекомерно самодоволство, арогантност и бюрократична парализа.

Тези, които се утвърждават военно на твърде висока цена, също губят едновременно. А тези, които губят евтино, в крайна сметка остават способни да действат. Тези, които губят твърде скъпо, така или иначе губят твърде много. В Персийския залив в момента виждаме как това може да промени геополитическия баланс на силите.

Както се случва в Украйна от години, това е най-очевидно в Персийския залив по отношение на противовъздушната отбрана. Докато Иран и Русия произвеждат дронове и ракети в промишлени количества и постоянно разширяват производството, малкото производители на системи за противовъздушна отбрана и управляеми ракети едва са увеличили промишленото си производство през четирите години на руската агресия. Цели годишни производствени партиди ракети за високопроизводителни системи като ракетните системи THAAD и Patriot в момента се изстрелват само за няколко дни.

По целия свят Украйна, европейците, американците и сега дори държавите от Персийския залив се борят за оскъдните налични доставки, но всички пари на света изглежда не са в състояние да ускорят процеса. Иранското и руското производство на дронове и ракети, от друга страна, бързо ще попълнят своите депа. Китай ще наблюдава това с интерес и ще се стреми да си извлече поуки.

На този фон страните от НАТО, особено европейските членове на НАТО, не са в добра позиция. Ние сме изградили висококачествени системи и продължаваме да поръчваме висококачествени системи. Обичахме сложността и продължаваме да обичаме сложността.

Ефективността в крайна сметка остава фантазия, ако врагът разчита на благоприятна маса.

Перфектната система вече не е решаващият фактор. Ракетата „Пейтриът“ е високопроизводителна система. И все пак, ако нямаме достатъчно управляеми ракети, не можем да ги заменим бързо или да ги купим, без да фалираме, тогава дори „Пейтриът“ в крайна сметка ще стане жертва на асиметрично претоварване.

Новата икономика на войната ни принуждава да мислим различно. Тази седмица американските военни обявиха, че ще репликират и разположат евтини дронове, имитиращи иранските дронове „Шахед“. Днес войната също изисква прости, здрави системи в големи количества. А отбраната и възпирането изискват промишлено производство, което може да „диша“ и да расте бързо, когато нещата станат сериозни. Това абсолютно изисква политически решения, които позволяват бързина. Това включва офанзивна технология и индустриална политика, която разглежда сигурността като своя основна задача.