НАТО свали втора балистична ракета над Турция, изстреляна от Иран. Ислямската Република обвини Европа за ескалация на конфликта.

"Ако търсим логика в ответните удари на Иран и съответно в стремежа на разширим обхвата на бойните действия - то по отношение на Турция такава логика няма. Турция е единствената страна в региона, която освен че се противопоставяше на Израел, беше страната, която се опитваше да посредници между Иран и европейските страни, участващи в ядрените преговори", каза бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Денят ON AIR".

Той допълни, че Турция не е позволила използването на бази на нейна територия за нанасяне на удари срещу Иран.

"Логика в удара срещу Турция няма с втората ракета. Можем да допуснем, че е продукт на техническа грешка, нарушени координати, грешка на навигационната система, но е факт, че морските компоненти от противоракетната система са тези, които за пореден път свалиха ракетата", изтъкна Найденов пред Bulgaria ON AIR.

"Имаше достатъчно остра реакция от страна на Турция още в първия случай. Турция продължава да проявява сдържаност по отношение на военните действия спрямо Иран. Не знам докъде е тази граница на търпение. Още от 2012 г. на територията на Турция има разположени радарни системи. През 2013 г. бяха разположени и ракети прехващачи", коментира гостът.

"Изборът на Моджтаба Хаменей не носи изгледи за скорошно приключване на войната. Американският президент го нарече "неприемлив". Той беше обявен за цел от Израел", напомни бившият министър на отбраната.

Възможен ли е директен сблъсък Иран - НАТО

"Не очаквам намеса на НАТО в бойните действия, нито директна намеса в атаки от страна на европейските държави. Иран до този момент нанесе удари с над 3000 ракети и дронове по своите съседи. На второ място е Израел с наполовина по-малко удари - 20%. Следват Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия. Стратегията на Иран е да разшири обхвата и наказание спрямо държавите, предоставили територия за разполагане на американски военни обекти и бази. Целта е създаване на хаос", смята Найденов.

И САЩ, и Израел подчертават, че вече се намираме във втората фаза на бойните действия, отбеляза той.

"Сега се пристъпва към удари, които ще бъдат доста по-мащабни, във вътрешността на Иран. Основната цел ще бъдат складове, площадки за съхранение на ракети, дронове. Не виждам подготовка за сухопътна операция", заяви Найденов.

"Запрянов категорично каза, че самолетите не участват в провеждането на военните действия. От другата страна на летището е военната база "Враждебна". Има някаква връзка между случващото се. Съгласен съм, че не са убедителни, но към момента нямаме основание за друго. Има рискове, които трябва да бъдат наблюдавани и анализирани", анализира гостът.