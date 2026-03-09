Европа бие тревога и утроява покупките си на оръжие

Европа е вдигнала тревога. Отвъд реториката, климата на военна тревога, създаден от Русия, и нарастващата нестабилност в съседния Близък Изток, счетоводството показва реални усилия за подхранване на европейските арсенали. Според последния баланс за трансферите на оръжие, публикуван в понеделник от Международния институт за изследвания за мир в Стокхолм (Sipri), европейските страни са утроили покупките си на оръжие през последните пет години (2021-2025). Старият континент е начело в класацията на вносителите, като основен доставчик е американският партньор (38% от продажбите). Между двамата съюзници, Европа и САЩ, търговията с оръжие е скочила с 9,2% през последните пет години, след почти десетилетие на стабилност или лек спад. Испания остава сред 10-те най-големи продавачи на оръжие в света, въпреки че спада с една позиция, изпреварена от Южна Корея, пие испанският El Pais.

Графиките на Sipri, аналитичен център със седалище в шведската столица, показват ясна възходяща тенденция в покупко-продажбата на тежко въоръжение, което повдига цифрите: бойни самолети, военни кораби, ракети земя-въздух, танкове и военни превозни средства, артилерия. Аналитичният център регистрира изпълнявани договори, но според вече събраните данни за текущи операции тенденцията ще се запази. Добър показател ще бъде възможната покупка от Индия на над сто самолета Rafale от френския гигант Dassault. Макрооперация, която все още не е финализирана и може да достигне над 30 милиарда евро.

В историческата поредица, събрана от Sipri, възходящата тенденция все още е далеч от обема, достигнат в последния период на Студената война. От 80-те години насам линията спада стремглаво до първото си възстановяване в началото на този век. Оттам нататък трансферите на оръжие нарастват леко до последните пет години, когато се наблюдава ново възстановяване. Според изчисленията на Матю Джордж, директор на Програмата за трансфери на оръжие на Sipri, настоящите нива все още са с 14,5% по-ниски от тези в края на Студената война.

Докато се чуват барабаните на възможно ново сблъскване между два блока в резултат на руската агресия срещу Украйна, в Брюксел нараства спешността да се укрепи стратегическата военна автономност. Това е необходимост, споделяна от повечето партньори в Общността, особено след пристигането в Белия дом на Доналд Тръмп, който е двусмислен в подкрепата си за съюзниците в кризисни времена.

Въпреки това, хегемонията на САЩ на пазара на оръжие е смазваща. Американската военна индустрия е отговорна за 42% от международните трансфери на оръжие през последните пет години, което е с шест пункта повече от предходния петгодишен период.

Американските компании са продали оръжие на 99 страни по света, сред които 35 европейски. Според данните, събрани от Sipri, за първи път от две десетилетия продажбите на оръжие „произведено в САЩ“ за Европа надхвърлиха тези, сключени с партньорските страни на САЩ в Близкия изток — извън регионалните блокове, Саудитска Арабия е основният индивидуален търговски партньор за американските компании.

Като цяло, през последните пет години Старият континент е купил с 210% повече, отколкото през периода 2016-2020 г. Почти половината от продукта (48%) идва от САЩ. Украйна, която от четири години е в открита война с Русия, е на първо място — също и в световната класация, следвана от Индия —, следвана от Полша и Обединеното кралство.

Отново конфликтът, който се развива в голяма степен в източната част на Украйна, е двигател за американската индустрия.

Въпреки че Вашингтон изпрати пряка военна помощ на Киев по време на правителството на Джо Байдън, сега, с Тръмп начело, е натиснал спирачката, за да бъде Европа тази, която оказва помощ. С едно изключение: сред водещите програми е механизмът PURL (акроним от английски за „Списък с приоритетни изисквания на Украйна“), който позволява на членовете на НАТО и техните партньори да инвестират в закупуването на оръжие от САЩ с крайна дестинация Украйна.

Sipri изчислява и покупките, направени от европейските страни от НАТО: те са нараснали с 143%. Повече от половината от тази търговия е била с САЩ. Това се случва точно когато Тръмп увеличава натиска върху съюзниците от Алианса да увеличат военните си разходи до 5% от БВП, цифра, към която се ангажираха на срещата на върха в Хага през юни миналата година — Испания, която вече отделя над 2%, се съгласи да изпълни изискванията за военен капацитет, но без да достига цифрата, наложена от Вашингтон.

Европа също продава повече. „Комбинираният износ на оръжие [от страните членки на ЕС] представлява 28% от общия световен износ“, посочва Матю Джордж. „Това представлява две трети от обема на износа на САЩ за същия период, но четири пъти повече от този на Русия и пет пъти повече от този на Китай“.

Всъщност, въпреки че американската индустрия печели с голяма преднина, европейската прави скокове напред. Франция остава вторият най-голям износител в света (9,8% от световните продажби), пред Русия. Сред първите 10 продавачи, Италия, но също и Германия и Обединеното кралство, отбелязват ръст в обема на трансферите. Испания отбелязва ръст от 6,7%, но спада до десето място, изпреварена от Южна Корея, чийто ръст за пет години е почти четири пъти по-голям.

Докладът на SIPRI за трансфера на оръжие съдържа една много интересна информация: Русия, върху която тежи широка гама от международни санкции, които наказват нейния износ, е единствената от страните в топ десет по продажби на оръжие, която отбелязва спад.

И то с голям спад от 64%. Индия, която през последните години е нарастващ търговски партньор на Москва, натрупва три четвърти от покупките на продукти от руската военна промишленост, а Китай – пети износител, но с спад на глобалните вносове над 70% – и Беларус са съответно втори и трети купувачи.

Близкият Изток, извън Израел, купува повече, отколкото продава. Три от 10-те най-големи вносители в света се намират там: Саудитска Арабия, Катар и Кувейт. Повече от половината от оръжията, които достигат региона по официални канали, носят печата на американски компании. Израел е друг случай: както посочва Sipri, въпреки че е потънал в военни кампании в Газа, Иран, Ливан и Сирия, или развива офанзиви в Йемен и дори Катар, мощната израелска военна индустрия остава сред най-продаващите, дори се изкачва от осмо на седмо място. Тя е и сред най-големите вносители, с ръст на покупките от 12%, като по-голямата част от тях са с произход от основния й съюзник, САЩ, следван от Германия.