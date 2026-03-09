Какви ядрени опции са отворени сега за САЩ?

Америка и Израел са изправени пред сложно предизвикателство при локализирането и неутрализирането на запасите от обогатен уран на Иран
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обръща към нацията от Белия дом, обграден от Джей Ди Ванс, Марко Рубио и Пийт Хегсет.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля изпращането на войски за обезопасяване на обогатения уран на Иран след съобщения за американско-израелски удари по един от основните обекти, който според него е бил унищожен миналата година.
Ракетни атаки причиниха „сериозни щети“ на съоръжение за стерилизация с облъчване в Исфахан в събота, съобщи иранската информационна агенция ISNA. Иранският режим не е разрешил никаква инспекция в Исфахан, където се смята, че се съхранява по-голямата част от урана, нито във Фордоу и Натанз, основните места за обогатяване.
И трите бяха сериозно повредени през юни и сателитните изображения показват известна работа, съвместима с обезопасяването им, но няма признаци за сериозен опит за възстановяване на програмата. Смята се, че повечето от обогатяващите центрофуги са унищожени, докато уранът, съхраняван в газова форма в контейнери, е заровен дълбоко под развалини, пише The Times.
Смята се, че Иран разполага с 440 кг уран, обогатен до 60%, достатъчно, ако се увеличи до 90%, за изграждане на 11 ядрени бойни глави.
Дори Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не знае точното местоположение на целия запас, което преди това е потвърдила, нито дали е възстановим. Други обекти може да имат уран; иранците са работили върху резервно съоръжение близо до Натанз, дълбоко под планината Пикакс, която не е била обект на атаки миналата година. Израел твърди, че има доказателства за тайни обекти, които сега е обект на атаки.
„Това беше пълно унищожение, те не успяха да стигнат до него“, каза Тръмп в ефир на Air Force One, когато го попитаха за изпращането на американски войски. „В един момент може би ще го направим. Би било чудесно нещо. Но в момента просто ги унищожаваме. Но не сме влезли. Това е нещо, което можем да направим по-късно.“
Основните обекти бяха ударени през юни от израелски удари, американски бомби GBU-57A/B с масивно проникващо оръжие (MOP), хвърлени от бомбардировачи B-2 стелт и крилати ракети Tomahawk, изстрелвани от подводници.
Докато „разрушители на бункери“ на MOP могат да проникнат до 60 м бетон, преди да детонират, състоянието на урана е неизвестно. Чрез унищожаване на отбраната на Иран, САЩ и Израел в крайна сметка ще придобият непрекъснато въздушно превъзходство, което ще им позволи да насочват атаки безнаказано.
Крилатите ракети не биха изисквали същото ниво на въздушно превъзходство,
но нямат и проникващата способност на многоцелеви ракети (МП).
Точното местонахождение на урана е неизвестно и е трудно да се насочат точно чрез бомбардировки.
Всякакви допълнителни атаки ще възпрепятстват допълнително достъпа на иранците, но няма да сложат край на въпросите за това колко от него е заровено и дали нещо от него е било отнесено тайно.
Единственото категорично уверение, че уранът е извън употребата на Иран, би дошло от изземването на материала.
Това би било най-очевидният начин за осигуряване на ядрения запас от гледна точка на обикновен военен учебник и се смята, че е било военна игра от Пентагона.
Иран обаче е голяма и добре защитена страна и влизането в подземните обекти е сложен въпрос, особено ако входните тунели са блокирани. Специалните сили биха се нуждаели от изкопна техника и може да се наложи да действат в защитна екипировка, ако бъде открит теч на газообразен уран. Това би било рискована задача, дори ако имаше съвместна американско-израелска мисия с по-голям брой войски за защита на периметъра.
Изглежда, че това е усилие, което трябва да се запази за случай на колапс на режима.
САЩ и Иран, чрез омански посредници, преговаряха за споразумение за ограничаване на ядрената програма на Иран, когато започнаха настоящите операции.
Ако Тръмп прецени, че войната е продължила достатъчно дълго, преговорите биха могли да се възобновят, като Иран ще бъде подложен на по-голям натиск да приеме, че обогатяването трябва да приключи.
Но Иран досега настояваше, че поддържането на програма за обогатяване е негово право като суверенна държава, настоявайки, че това е само за мирни цели.
Едно благосклонно към САЩ правителство в Техеран би могло да реши всички проблеми с достъпа и проверката. В идеален свят за Тръмп и Нетаняху, след народно сваляне на Ислямската република би се появил прозападен режим, който би се съгласил да уреди ядрения въпрос, прекратявайки програмата с извеждане на урана от страната под надзора на МААЕ.
Освен въпроса дали може да се постигне смяна на режима, има една относително неразглеждана възможност: ново, светско, националистическо правителство може да отговори на опасенията на Запада по някои въпроси, но от патриотичен плам да настоява за запазване на ядрената програма. Това би поставило Запада пред нова дилема.