Разберете повече за единствения син на Харисън Форд и Калиста Флокхарт

Харисън Форд е горд баща на пет деца, включително най-малкия си син, когото споделя със съпругата си Калиста Флокхарт.

Актрисата от „Али Макбийл“ осиновява Лиъм Флокхарт Форд през 2001 година, точно преди да се запознае със звездата от „Индиана Джоунс“. Харисън, който по това време вече е отгледал четири по-големи деца, веднага поема ролята на бащина фигура в живота на момчето, преди официално да го осинови през 2010 година след сватбата си с Калиста.

По време на интервю за Reader's Digest през 2008 година, Харисън Форд споделя колко е благодарен, че Калиста и Лиъм са се появили в живота му.

„Тя доведе дете в дома ми. Това е прекрасна възможност да бъда част от израстването на едно дете, което винаги е безкрайно щастие“, каза по това време той.

Актьорът продължи „Калиста се посвети на Лиъм и свърши наистина чудесна работа с отглеждането му. Щастлив съм, че сега съм част от процеса“.

Въпреки статута си на холивудски звезди от най-висок ранг, Форд и Флокхарт пазят личния си живот далеч от общественото внимание. Те отгледаха Лиъм извън светлината на прожекторите, като рядко споделят негови снимки или говорят за него пред медиите. Когато порасна, момчето лека-полека започна да излиза от сянката и да се появява на спортни събития с родителите си.

Лиъм е роден на 1 януари 2001 година в Сан Диего и веднага е осиновен от Калиста Флокхарт.

„Изпълнена съм с радост, защото съм благословена с красив и здрав син“, написа актрисата в официално изявление. Тя е присъствала и на самото раждане. По това време Калиста е по средата на снимките на последния сезон на хитовия си сериал „Али Макбийл“.

Източник: Tialoto.bg