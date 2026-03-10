И третото дете на Троян Белисарио е момиче

Троян Белисарио е родила момиче! 40-годишната актриса стана майка за трети път през януари. Сега съпругът ѝ Патрик Адамс разкри, че третото им дете също е момиченце, като другите две.

44-годишният актьор каза, че има много жени в живота си, включително всичките му деца.

В момента Патрик е във Великобритания, за да промотира ролята си в сериала "The Madison". В края на миналата седмица той се появи в ТВ предаването "This Morning".

Водещият Бен Шепърд говори за персонажа му, като казва: "Съчувствах на героя ти, защото, разбира се, той е заобиколен от жени. Прилично заобиколен, и чувствам, че той дава най-доброто от себе си, за да се опита и да навигира това, което неговата съпруга очаква от него, това, което неговата тъща очаква от него".

А Адамс отвръща: "Това е вярно, той опитва да направи всички щастливи. За щастие, аз имам 2 невероятни сестри, силни, със силна воля, интелигентни, брилянтни сестри. Много мотъща майка, аз имам 3 дъщери сега. Третото ми малко момиче се роди преди месец! Имам невероятна съпруга, имам много жени в живота си! Така че се упражнявам за това от много време!".

