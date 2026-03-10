Край на ретрограден Юпитер - след 10 март късметът ще е навсякъде около вас

Ретроградният Юпитер приключва на 10 март, поставяйки край на периода на вътрешно преосмисляне и забавяне, като планетата преминава в директно движение. Това носи нови възможности за развитие, по-ясна визия за бъдещето и по-лесна реализация на планове. Очаква се раздвижване в плановете, упоритост и по-голяма увереност. Идва период, който ще ви донесе вълна от късмет и ще ви помогне да разберете вашата божествена цел.

Благодарение на директното разположение на Юпитер в Рак след 10 март, късметът ще е навсякъде около вас. Планетата ще остане в този топъл знак до 30 юни 2026 г. – така че имате време да задвижите сбъдването на мечтите си и да развиете към добро личните си взаимоотношения.

Няма ограничение за това, което можете да създадете или проявите с тази енергия, но тя трябва да е дълбоко свързана с вашата цел. Късметът на Юпитер е свързан с това, което резонира най-дълбоко за вас, особено в Рак, тъй като подчертава важността на емоционалното удовлетворение.

Всеки зодиакален знак ще има мощен шанс да промени живота си по всички начини, за които е мечтал, и да осъзнае, че душата винаги си знае пътя.

А ето и какво да очаквате от директен Юпитер в Рак според зодията си:

Овен

Създайте пространство за мечтите си, Овен. Във вторник, 10 март, Юпитер тръгва директно в Рак, помагайки ви да създадете пространството, от което се нуждаете, за да сбъднете мечтите си.

Сега е мощно време да помислите от какво трябва да се освободите, за да посветите повече енергия на себе си и на това, което искате да проявите. Помислете по теми, свързани със знанието и духовността. Не се сдържайте през това време и вместо това фокусирайте енергията си върху това, което искате да постигнете.

Телец

Време е да се вслушате в сърцето си, Телец. Докато Уран се готви да завърши цикъла си във вашия зодиакален знак, вие се движите през мощен портал от възможности. Започвате да виждате резултатите от действията, които сте предприели от 2018 г. насам, а директният Юпитер в Ррак ще ви помогне за това.

В събота, 14 март, Луната в Козирог прави тригон с Уран в Телец, помагайки ви да видите нещата ясно и да разберете какъв избор трябва да направите в този момент. Докато Уран ви помага да се придвижите към нов период, Луната в Козирог ви позволява да се настроите на вълните на сърцето си и да знаете без съмнение какво е предназначено за вас.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg