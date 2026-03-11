Взривна вълна изпочупи прозорците на руското консулство в Исфахан

Руското консулство в иранския град Исфахан пострада при обстрел преди дни, съобщи говорителят на Министерството на външните работи в Москва Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.

Нападението срещу дипломатическо представителство представлява "грубо погазване" на международните конвенции и всяка страна е длъжна да зачита неприкосновеността на дипломатическите обекти, посочи тя.

"На 8 март в иранския град Исфахан при атака срещу губернаторството на едноименната провинция, което се намира в съседство, пострада руското консулство", посочи Захарова на сайта на ведомството си. "Прозорци в служебната сграда и в жилищните апартамети към нея са изпочупени, а няколко служители са били изхвърлени от взривната вълна. За щастие, няма жертви, нито тежко ранени."

Вчера руският президент Владимир Путин обсъди конфликта с иранския си колега Масуд Пезешкиан, съобщи Кремъл. Стопанинът на Кремъл призова за прекратяване на бойните действия.