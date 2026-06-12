Здравословно ли е да ядете месо всеки ден? Какво смятат специалистите

По-голямата част от българите обичат да си похапват месо и то присъства в менюто им доста често. Има хора, които не само ядат месо ежедневно, но и го консумират на почти всяко хранене – на закуска, обяд и вечеря. Така че, наистина ли месото е достатъчно здравословно, за да се яде толкова често?

Със сигурност може да бъде, казва Натали Рицо, регистриран диетолог и редактор по храненето на TODAY. Въпреки че „различните меса имат различни хранителни вещества“, Рицо твърди, че всички те осигуряват задоволителен протеин, както и определени витамини и минерали.

Но ако искате да ядете месо всеки ден, си струва да правите интелигентен избор относно вида месо, което ядете, как го приготвяте и другите храни, с които го ядете, казва тя.

Здравословно ли е да ядете месо всеки ден?

Може да е напълно здравословно да се яде месо всеки ден. И като цяло можете да очаквате да намерите протеини, желязо и витамин B12 в повечето видове месо. Но месото е широка категория храни с изненадващо голямо разнообразие.

По-постните меса, като пилешко, пуешко и някои видове свинско месо, са сред по-здравословните варианти. Те са богати на протеини, но с ниско съдържание на наситени мазнини, особено пилешки или пуешки гърди и свинско филе.

По-мазните меса, включително някои видове свинско и говеждо месо, се считат за по-малко здравословни поради съдържанието им на наситени мазнини. Този вид мазнини е свързан с по-висок LDL холестерол, което може да навреди на здравето на сърцето ви в бъдеще.

Възрастните трябва да се стремят да не консумират повече от 6% от дневните си калории от наситени мазнини. За човек, който яде 2000 калории на ден, това е ограничение от 13 грама наситени мазнини на ден, което се натрупва доста бързо, ако ядете много мазни меса. Ако консумирате по-малко от 2000 калории на ден, това означава, че трябва да ограничите наситените мазнини още повече.