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Пери Едуардс вдига сватба през уикенда?

Ще е в Португалия

12.06.2026 | 19:55 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Пери Едуардс ще вдигне сватба в Португалия.

32-годишната певица е сгодена за Алекс Окслейд-Чембърлейн от 4 години и двамата най-сетне ще сключат брак.

Говори се, че сватбата ще е именно през този уикенд (13-14 юни) в Португалия. Футболистът и изпълнителката ще летят със семейство и приятели до Алгарви за "интимно празненство".

"Пери планира техния голям ден от известно време и сега тя няма търпение той да дойде. Тя ще лети до Алгарви с Алекс, заедно със семействата им и най-близките приятели. Това е много интимно празненство. Това е всичко, което Пери и Алекс някога са искали", обясни източник на "The Sun".

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Тагове:

звезди Пери Едуардс Алекс Окслейд-Чембърлейн сватба двойка
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